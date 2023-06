Ukrajina získala operačnú iniciatívu v Bachmute, Rusi postupne ustupujú po veľkých stratách

30.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajina sa chopila strategickej iniciatívy v rámci svojho postupu pri meste Bachmut a pravdepodobne túto výhodu rozšíri do rozsiahlej ofenzívy. Uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , ktorý to predpokladá na základe vyjadrení ukrajinských predstaviteľov. Informuje o tom web Kyiv Independent.Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová vo štvrtok na komunikačnej platforme Telegram uviedla, že ukrajinskí vojaci „získali operačnú iniciatívu v oblasti Bachmutu“ a ruské sily „postupne ustupujú po veľkých stratách“. Podobne sa vyjadrila aj ukrajinská armáda, ktorá na Facebooku konštatovala, že jej vojaci pri Bachmute realizujú „širokú ofenzívu“.Rusi obsadili Bachmut 21. mája po takmer roku bojov o kontrolu nad týmto mestom v Doneckej oblasti. Odvtedy má podľa ISW Ukrajina strategickú iniciatívu „na všetkých úrovniach boja v rámci takmer celého frontu“.