Stoltenberg zrejme zostane šéfom NATO aj ďalší rok, privítal by to aj prezident Biden

Predĺženie funkčného obdobia

Biden by privítal Stoltenbergove zotrvanie

30.6.2023 (SITA.sk) - Členské štáty Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) dosiahli predbežnú dohodu na tom, že požiadajú generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga , aby zostal na čele 31-člennej aliancie aj ďalší rok.Agentúre AP to povedal americký predstaviteľ oboznámený s týmto rozhodnutím, podľa ktorého musia členovia aliancie toto rozhodnutie ešte uzavrieť.Očakávané rozhodnutie formálne požiadať Stoltenberga o predĺženie funkčného obdobia o ďalší rok by však podľa neho malo prísť relatívne skoro. Joe Biden podľa citovaného zdroja Stoltenbergovi počas ich nedávneho stretnutia v Bielom dome tlmočil, že je zrejmé, že spojenci sa v blízkej budúcnosti nedohodnú na výbere nového stáleho lídra.Bývalý nórsky premiér je najvyšším civilným predstaviteľom NATO od roku 2014. Jeho funkčné obdobie sa malo skončiť minulý rok, no druhý raz mu ho predĺžili po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.Biden dal Stoltenbergovi jasne najavo, že by privítal, keby zostal v aliancii dlhšie - najmä v situácii, keď koniec vojny na Ukrajine nie je na dohľad a je potrebné schváliť švédske členstvo v aliancii.Vedúci predstavitelia NATO sa podľa amerického predstaviteľa s Bidenom do veľkej miery zhodli na tom, že zachovanie „kontinuity“ je v tejto citlivej chvíli pre alianciu nevyhnutné, uviedol úradník. Výročný samit členov NATO sa uskutoční 11. a 12. júla v litovskom Vilniuse.