|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Ukrajinca uznali vinným z podplácania, príslušníkovi finančnej správy ponúkol päť eur
Tagy: Podplácanie Súdy
Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici uznal koncom augusta za vinného z prečinu podplácania občana Ukrajiny a uložil mu peňažný ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici uznal koncom augusta za vinného z prečinu podplácania občana Ukrajiny a uložil mu peňažný trest, ktorý už uhradil.
Ako informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová, dotyčný ako vodič nákladného auta 20. augusta na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pri výstupe z územia Slovenskej republiky na územie Ukrajiny po vyzvaní príslušníkom Finančnej správy SR na predloženie príslušných dokladov predložil svoj cestovný pas, do ktorého za účelom ovplyvnenia a urýchlenia colnej kontroly vložil bankovku v nominálnej hodnote päť eur. Túto následne označil ako „prezent".
„Týmto konaním obvinený inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo poskytol úplatok a čin spáchal voči verejnému činiteľovi,“ zdôraznila Janová. Doplnila, že obžalobu na obvineného v tejto súvislosti podali v tzv. super rýchlom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinca uznali vinným z podplácania, príslušníkovi finančnej správy ponúkol päť eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová, dotyčný ako vodič nákladného auta 20. augusta na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pri výstupe z územia Slovenskej republiky na územie Ukrajiny po vyzvaní príslušníkom Finančnej správy SR na predloženie príslušných dokladov predložil svoj cestovný pas, do ktorého za účelom ovplyvnenia a urýchlenia colnej kontroly vložil bankovku v nominálnej hodnote päť eur. Túto následne označil ako „prezent".
„Týmto konaním obvinený inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo poskytol úplatok a čin spáchal voči verejnému činiteľovi,“ zdôraznila Janová. Doplnila, že obžalobu na obvineného v tejto súvislosti podali v tzv. super rýchlom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinca uznali vinným z podplácania, príslušníkovi finančnej správy ponúkol päť eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podplácanie Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výrazné zvýšenie odvodov z hazardu posilňuje nelegálny trh, štát sa tak pripraví o významný príjem
Výrazné zvýšenie odvodov z hazardu posilňuje nelegálny trh, štát sa tak pripraví o významný príjem
<< predchádzajúci článok
Úrady práce začínajú vydávať integrované posudky pri žiadostiach o kompenzácie a sociálne služby – VIDEO
Úrady práce začínajú vydávať integrované posudky pri žiadostiach o kompenzácie a sociálne služby – VIDEO