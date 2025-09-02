Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Ukrajinca uznali vinným z podplácania, príslušníkovi finančnej správy ponúkol päť eur


Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici uznal koncom augusta za vinného z prečinu podplácania občana Ukrajiny a uložil mu peňažný ...



66dada8364906025252208 1 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici uznal koncom augusta za vinného z prečinu podplácania občana Ukrajiny a uložil mu peňažný trest, ktorý už uhradil.


Ako informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová, dotyčný ako vodič nákladného auta 20. augusta na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pri výstupe z územia Slovenskej republiky na územie Ukrajiny po vyzvaní príslušníkom Finančnej správy SR na predloženie príslušných dokladov predložil svoj cestovný pas, do ktorého za účelom ovplyvnenia a urýchlenia colnej kontroly vložil bankovku v nominálnej hodnote päť eur. Túto následne označil ako „prezent".

Týmto konaním obvinený inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo poskytol úplatok a čin spáchal voči verejnému činiteľovi,“ zdôraznila Janová. Doplnila, že obžalobu na obvineného v tejto súvislosti podali v tzv. super rýchlom konaní.


Zdroj: SITA.sk

