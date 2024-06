Ukrajinci chcú na ME v Európe napraviť zaváhanie z duelu proti Rumunom, Slováci by radi spečatili postup do osemfinále

Ukrajinci majú „nôž na krku"

Vyrovnaná bilancia

20.6.2024 (SITA.sk) - Už v piatok popoludní môže slovenská futbalová reprezentácia spečatiť postup do osemfinále majstrovstiev Európy v Nemecku . Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu totiž v súboji základnej E-skupiny v Düsseldorfe vyzvú Ukrajincov a v prípade trojbodového zápisu získajú istotu účasti vo vyraďovačke.Aj deľba bodov by pre Slovákov znamenala takmer istý postup. Piatkoví súperi sú v rozdielnej situácii. Kým hráči SR v úvodnom vystúpení na turnaji šokujúco zdolali Belgičanov 1:0, ukrajinskí reprezentanti podľahli hladko 0:3 Rumunom.Ukrajinci majú pred piatkom "nôž na krku". Ak opäť prehrajú ich nádej na osemfinále zostane nanajvýš už len v teoretickej rovine. Podľa agentúry AP kouč Serhij Rebrov možno pristúpi k zmene na poste defenzívneho stredopoliara, kde by 34-ročného kapitána Tarasa Stepanenka mohol nahradiť iba 22-ročný Volodymyr Bražko. Ten v národnom tíme debutoval iba v marci."V zápase proti Rumunom nás považovali za favoritov a nešlo to podľa našich predstáv. Stále máme pred sebou dve stretnutia a môže situáciu napraviť," vyhlásil útočník Arťom Dovbyk.Vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji nastúpil slovenský výber so základnou zostavou s vekovým priemerom cez 30 rokov, od začiatku totiž hrali 37-roční Peter Pekarík Jurajom Kuckom aj 35-ročný Martin Dúbravka . Ukrajinský tím proti Rumunom nastúpil so základnou zostavou v priemere mladšou o približne 4,5 roka.Vzájomná bilancia oboch súperov je vyrovnaná. Z ôsmich stretnutí vyťažili Slováci tri víťazstvá aj tri remízy, dvakrát odchádzali zo zápasov ako zdolaný výber. Doteraz naposledy proti sebe tieto družstvá nastúpili v roku 2018 a z triumfu 4:1 sa tešila slovenská reprezentácia."Ukrajina má výborný tím zložený z talentovaných mladíkov. Majú dobrý systém, sú silní na lopte. Musíme hrať na hranici svojich možností, aby sme ich mohli zdolať," uviedol slovenský obranca Dávid Hancko