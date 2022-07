Ukrajinci doteraz zasiahli s pomocou amerických delostreleckých systémov najmenej sto významných ruských cieľov

Znižujú ruské sily a zásobovanie

Rusko denne vystrelí desaťtisíce kusov munície

Boje v Donecku potrvajú celé leto

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinskí vojaci v doterajšom priebehu vojny zasiahli najmenej sto ruských cieľov s „vysokou hodnotou“. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na popredného predstaviteľa americkej obrany.Podľa predsedu Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Marka Milleyho boli Ukrajinci schopní presne zasiahnuť ruské ciele vďaka vyspelým americkým delostreleckým systémom.„Tieto útoky neustále znižujú schopnosť Ruska zásobovať svoje jednotky, veliť a kontrolovať svoje sily a viesť ich nezákonnú útočnú vojnu,“ povedal Milley.Ukrajinci podľa neho „útočia na ruské veliteľské stanovištia, muničné sklady, miesta protivzdušnej obrany, radarové a komunikačné uzly a pozície delostrelectva s dlhým doletom“.Prispieva to k širšiemu hodnoteniu, že Ukrajina bola schopná pokročiť proti ruským silám. USA však taktiež odhadujú, že Rusko naďalej denne vystrelí „desaťtisíce“ kusov delostreleckej munície.„Nemôžu to však takto držať navždy,“ poznamenal Milley, podľa ktorého Rusi už minuli veľmi veľa „inteligentnejšej munície“. Ruským silám sa na Ukrajine nepodarilo zničiť žiadny raketomet HIMARS, ktorý ukrajinskej armáde poskytli Spojené štáty.Milley však pripustil, že v určitom okamihu môžu mať Rusi šťastie a podarí sa im to. Boje v Doneckej oblasti „pravdepodobne potrvajú celé leto“, pričom Rusko za malé zisky zaplatí vysokú cenu, dodal Milley.