Ukrajinský minister Kubrakov, vníma dohodu o Čiernom mori ako veľkú podporu ekonomiky

Turecko zriadi inšpekčné skupiny

Dokument je zatiaľ platný 120 dní

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov vníma piatkové podpísanie dohôd o exporte miliónov ton obilia z Ukrajiny po mori ako „veľkú podporu ekonomiky“. Referuje o tom spravodajský web CNN.Niekoľko minút po tom, ako Rusko a Ukrajina podpísali separátne dohody s Organizáciou Spojených národov (OSN) a Tureckom, Kubrakov na Facebooku priblížil podrobnosti.„Turecko zriadi inšpekčné skupiny zo zástupcov všetkých strán, aby zabezpečili inšpekciu nákladu a personálu smerujúceho do ukrajinských prístavov alebo opúšťajúcich ukrajinské prístavy. Výnimočne sa inšpekcia bude konať v prístavoch,“ uviedol.Podľa Kubrakova „kontrola nad ukrajinskými prístavmi zostáva úplne na ukrajinskej strane“, pričom dohody sa vzťahujú len na lode zapojené do vývozu obilia a súvisiacich potravín.„Dokument je platný 120 dní odo dňa podpisu a môže byť predĺžený o rovnakú dobu, pokiaľ jedna zo strán neoznámi svoj úmysel ho ukončiť,“ poznamenal Kubrakov.Povedal, že dohoda tiež povzbudí ukrajinských farmárov, aby siali na budúci rok.„Prevádzka námorných prístavov na Ukrajine je naším príspevkom ku globálnej potravinovej bezpečnosti a svetovej ekonomike,“ povedal Kubrakov, ktorý verí, že to pomôže spomaliť infláciu.