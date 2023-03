Ukrajinci len nahrádzajú Slovákov v pozíciách, o ktoré nemajú záujem, povedal šéf cestovného ruchu

Digitalizácia zvýši konkurencieschopnosť

21.3.2023 (SITA.sk) - Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) vyzýva štát na zlepšenie podmienok fungovania služieb v tomto odvetví. Prezident organizácie Marek Harbuľák upozornil na potrebu digitalizácie povinných údajov, ktoré musia spracovávať hlavne pri ubytovaní.To si podľa neho žiada zefektívniť verejnú správu na úrovni miest a obcí, ale aj štátnych orgánov. Ako informoval v utorok po valnom zhromaždení zväzu, digitalizácia by mala zvýšiť konkurencieschopnosť subjektov v cestovnom ruchu.„Druhou oblasťou je efektívna a udržateľná podpora. Vieme, že situácia nie je ľahká a preto si uvedomujme, že udržať všetky nástroje podpory nebude jednoduché,“ povedal Harbuľák.Vidia priestor na vytvorenie medzirezortnej komisie, ktorá by riešila pravidelne potreby cestovného ruchu. Poukázal tiež na rovnaké pravidlá a zodpovednosť.„Vláda by mala vytvoriť nejaké základné pravidlá zodpovednosti nielen pre štandardných a klasických poskytovateľov služieb cestovného ruchu, ale aj pre nových v rámci zdieľanej ekonomiky,“ uviedol prezident ZCR.Problém vzdelávania a pracovného trhu v podobe nedostatku kvalifikovaných pracovníkov sa týka aj služieb cestovného ruchu. Budúca vláda by podľa zväzu mala prijať systémové opatrenie na otvorenie pracovného trhu kvalifikovaným ľuďom.„Kríza ukázala, že odídenci (z Ukrajiny) neberú prácu Slovákom, ale nahrádzajú ich v pozíciách, o ktoré nemajú záujem. Rast zamestnanosti aj vďaka odídencom v službách cestovného ruchu nemá zásadný negatívny vplyv ani na pokles miezd, práve naopak,“ priblížil Harbuľák.Za dôležitú označil aj dostupnosť financovania, pretože v tomto odvetví fungujú prevažne malé a stredné podniky, ktoré aj v dôsledku pandémie a predchádzajúcich kríz sú finančne vyčerpané.Vláda by podľa šéfa ZCR mala vytvoriť špecifické finančné opatrenia, aby sa mohli využívať prostriedky aj z nového programového obdobia eurofondov či z plánu obnovy. Podpora príjazdového turizmu, teda zahraničných návštevníkov, by mala mať väčšie miesto.„Považujeme za potrebné, aby sa koordinovali viaceré zložky štátnej moci, aby procesy fungovali efektívnejšie. Podpora príjazdového turizmu je podporou exportu a táto krajina potrebuje, aby aj cestovný ruch dokázal prilákať viacej zahraničných návštevníkov,“ dodal Harbuľák.