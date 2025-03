Ukrajinci naďalej používajú raketové systémy HIMARS aj bez americkej pomoci, našli ľahkú alternatívu

Pokračujú na základe vlastných informácií

8.3.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda naďalej dokáže používať americké raketové systémy dlhého doletu HIMARS , a to napriek tomu, že USA pozastavili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou. Ako referuje web gazeta.ua , ukrajinské ozbrojené sily majú alternatívne zdroje získavania potrebných informácií.Novinár The Economist Oliver Carroll tento týždeň uviedol, že po stopnutí zdieľania spravodajských informácií Kyjev nemá údaje o cieľoch pre HIMARS a tiež nedostáva v reálnom čase informácie o útokoch na veľké vzdialenosti.Ukrajinský špecialista na komunikačné systémy elektronického boja Serhij Beskrestnov potvrdil, že Ukrajina bola skutočne odpojená od systému, ktorý jej poskytoval presné súradnice cieľov.„Pokračujeme v používaní HIMARS a útoky uskutočňujeme na základe informácií našej vlastnej rozviedky. Z našich prieskumných satelitov, z našej vnútornej a vonkajšej spravodajskej služby... Preto naše systémy HIMARS fungujú a budú fungovať naďalej. Nie je dôvod na paniku,“ vyhlásil Beskrestnov.Zároveň vraví, že hoci sa oficiálne tvrdí, že Spojené štáty nedávajú Ukrajine žiadne informácie, Kyjev ich naďalej dostáva. Okrem toho má Ukrajina prístup k fínskej satelitnej skupine ICEYE, čiže satelitom, ktoré dokážu rozpoznať zemský povrch vo dne aj v noci, v hmle a za každého počasia. Dokážu nájsť ciele aj cez oblaky, krovie či maskovacie siete.„Nie je to online vysielanie, nevidíme to online ako Pentagon, ale prakticky dostávame zábery celého povrchu planéty s pomerne dobrým rozlíšením niekoľkokrát denne. Vďaka tomu môže Ukrajina nielen vidieť pohyb ruských síl, ale si aj vybrať ciele,“ skonštatoval Beskrestnov.