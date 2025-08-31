|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Ukrajinci obkľúčili ruských vojakov pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti
Ukrajinská armáda zastavila postup ruských vojakov neďaleko mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti a skupinám Rusov prerušila ich zásobovacie trasy. Ako informuje web Ukrajinská pravda, pre televízne vysielanie to ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda zastavila postup ruských vojakov neďaleko mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti a skupinám Rusov prerušila ich zásobovacie trasy. Ako informuje web Ukrajinská pravda, pre televízne vysielanie to povedal hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro Viktor Trehubov.
Ruské výbežky boli odrezané, vyjadril sa Trehubov. „V pásoch lesa sa stále ukrývajú skupiny Rusov, ale keďže sú odrezaní od svojich hlavných zásobovacích trás a väčších síl, je dosť len otázkou času, kedy budú zničené," dodal hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci obkľúčili ruských vojakov pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské výbežky boli odrezané, vyjadril sa Trehubov. „V pásoch lesa sa stále ukrývajú skupiny Rusov, ale keďže sú odrezaní od svojich hlavných zásobovacích trás a väčších síl, je dosť len otázkou času, kedy budú zničené," dodal hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci obkľúčili ruských vojakov pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimečka tvrdí, že Pavol Gašpar nemá vo funkcii šéfa SIS čo hľadať, po nehode by mal odstúpiť
Šimečka tvrdí, že Pavol Gašpar nemá vo funkcii šéfa SIS čo hľadať, po nehode by mal odstúpiť
<< predchádzajúci článok
NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO
NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO