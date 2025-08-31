Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.8.2025
 Meniny má Nora
 24hod.sk    Zo zahraničia

31. augusta 2025

Ukrajinci obkľúčili ruských vojakov pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti


Tagy: donecká oblasť vojna na Ukrajine

Ukrajinská armáda zastavila postup ruských vojakov neďaleko mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti a skupinám Rusov prerušila ich zásobovacie trasy. Ako informuje web Ukrajinská pravda, pre televízne vysielanie to ...



aptopix_russia_ukraine_war_41133 1 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda zastavila postup ruských vojakov neďaleko mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti a skupinám Rusov prerušila ich zásobovacie trasy. Ako informuje web Ukrajinská pravda, pre televízne vysielanie to povedal hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro Viktor Trehubov.


Ruské výbežky boli odrezané, vyjadril sa Trehubov. „V pásoch lesa sa stále ukrývajú skupiny Rusov, ale keďže sú odrezaní od svojich hlavných zásobovacích trás a väčších síl, je dosť len otázkou času, kedy budú zničené," dodal hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci obkľúčili ruských vojakov pri meste Dobropilľa v Doneckej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť vojna na Ukrajine
