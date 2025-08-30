Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. augusta 2025

NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO


Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) sa dočkalo otvorenia. Prevádzku začalo 24-hodinovou plaveckou výzvou spojenou s pokusom o zápis ...



Zdieľať
img20250830191919 676x507 30.8.2025 (SITA.sk) - Národné olympijské centrum plaveckých športov (NOCKE) sa dočkalo otvorenia. Prevádzku začalo 24-hodinovou plaveckou výzvou spojenou s pokusom o zápis do Knihy slovenských rekordov. Na nepretržitú 24-hodinovú plaveckú výzvu sa verejnosť mohla zaregistrovať online na stránke https://www.inviton./eu/e-18935, prípadne aj priamo na mieste.


Na podujatie sa zaregistrovalo viac ako dvetisíc plavcov, vzhľadom na možnosť registrácie priamo na mieste ale toto číslo nemusí byť konečné. Štafety na rekordy sa v minulosti neplávali ani v metropole východu, a ani v iných mestách, i preto budú košické rekordy ustanovujúcimi. Cieľom je dosiahnuť dva ustanovujúce rekordy, jeden v počte účastníkov na 24 hodín, a druhý v počte odplávaných kilometrov.

Plaveckú výzvu odštartovala Zuzana Jusková


Plaveckú výzvu odštartovala diaľková plavkyňa, ktorá preplávala kanál La Manche, Zuzana Jusková. Účastníci plaveckej výzvy si odnesú diplom aj darčeky a poukážky od partnerov podujatia. Kultúrny program pri otvorení zabezpečil spevák Lukáš Adamec, tanečným vystúpením prispelo Uno Star Dance Studio a návštevníctvo si užilo aj DJ show.

Verejnosť tiež počas otvorenia môže využiť aj ďalšie služby, ktoré NOCKE ponúka. Vo fitness centre si môžu návštevníci zacvičiť v rámci 24-hodinového bezplatného vstupu, nové wellness centrum je im k dispozícii za symbolické vstupné.



NOCKE bude slúžiť dlhé roky


Na tlačovej besede pri príležitosti otvorenia NOCKE vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, výchovy, vzdelávania a mládeže SR Ján Krišanda. Skonštatoval, že plavecké centrum patrí nielen k ozdobám Košíc, ale je to v súčasnosti aj jeden z najmodernejších športových stánkov na Slovensku, a zrejme aj v rámci strednej Európy. Je toho názoru, že NOCKE prispeje ku kultúrnemu i športovému vyžitiu v metropole východu.

"Toto bol ukážkový projekt," skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý). Spomenul síce, že mali určité problémy, ktoré stavba prináša, no prekonali ich.

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel akcentoval, že NOCKE bude slúžiť dlhé roky. "Som rád, že mesto Košice môže byť príkladom a vzorom pre ostatné mestá na Slovensku, ako má mesto rozvíjať šport a takýmto spôsobom motivovať mladú generáciu k športovaniu," uviedol.

Prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek avizoval, že NOCKE už čoskoro privíta slovenských plaveckých reprezentantov. "Už v decembri tu bude podujatie najvyššieho rangu, Majstrovstvá SR seniorov. Určite tu privítame aj medzinárodné súťaže, či už to bude v plávaní, vodnom póle, synchronizovanom plávaní, alebo v diaľkovom plávaní," uviedol.


50-metrový bazén s 10 dráhami


V plaveckom centre budú mať športové kluby, ale aj verejnosť, k dispozícii 50-metrový bazén s 10 dráhami, ktorý sa dá využiť aj ako bazén s 20 dráhami dlhými 25 metrov. Pripravený je aj 25-metrový bazén s tromi dráhami. Počas pracovných dní bude NOCKE otvorené od 6:00 do 21:30, počas víkendov od 10.00 do 20:30.

Po dohode s prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO), budú počas septembra platiť zvýhodnené ceny vstupného. Uvádzacie vstupné v septembri za 75-minútový lístok bude stáť štyri eurá, 105-minútový lístok bude mať cenu 5,50 eur.

Mesto zároveň ešte pred otvorením NOCKE upozornilo, že 33-metrový vodnopólový bazén bude počas septembra uzatvorený, v dôsledku nepretržitej prevádzky v ostatnom období potrebuje údržbu.

Štandardné vstupné


Od októbra bude štandardné vstupné na 75 minút v sume päť eur, 105-minútový lístok bude stáť 6,50 eur. Pravidelní plavci ale budú môcť využiť 1 500 minútový lístok v hodnote 85 eur. Tento bude mať minútovú tarifikáciu, čo v praxi znamená, že držiteľovi sa z neho odpočíta toľko času, koľko v NOCKE strávi.

K dispozícii budú aj zľavnené lístky. Tie budú o euro lacnejšie, v porovnaní so základným vstupom, a určené budú deťom, študentstvu, seniorom či ZŤP osobám. Seniori starší ako 70 rokov si budú môcť denne, v čase od 11:00 do 13:00, zaplávať za 2,50 eur.

NOCKE, ktoré vzniklo prestavbou pôvodnej mestskej krytej plavárne, stálo 19,9 milióna eur bez DPH, pričom Fond na podporu športu naň prispel sumou 8,3 milióna eur.


Zdroj: SITA.sk - NOCKE je otvorené, úvod jeho prevádzky sprevádza 24-hodinová plavecká výzva – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Košice Národné olympijské centrum plaveckých športov otvorenie primátor Košíc
