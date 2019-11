Ukrajinci oslavujú revolúcie a odmietajú kapituláciu pred Ruskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 22. novembra (TASR) - Asi 5000 ľudí sa vo štvrtok zišlo na Námestí nezávislosti v Kyjeve, aby si pripomenuli šieste výročie vypuknutia protivládnych protestov, ktoré neskôr viedli k úteku vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča z krajiny. Informovala o tom agentúra AP. Agentúra Ukrinform uviedla, že spomienakové zhromaždenia sa konali aj v ďalších mestách Ukrajiny.Večerné zhromaždenie - veče - v Kyjeve zvolalo združenie Odpor voči kapitulácii. Ako cieľ zhromaždenia stanovili "na Západ. Organizátori vyzvali na účasť aj zástupcov všetkých "Účastníci zhromaždenia žiadali od ukrajinského vedenia, aby" pred Moskvou.S touto požiadavkou prišli v čase, keď sa pripravuje schôdzka prezidentov oboch krajín - Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina, ktorí sa stretnú 9. decembra v Paríži na summite tzv. normandskej štvorky.Večerné zhromaždenie sa súčasne koná v situácii, keď došlo k pozitívnemu posunu vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Ruskom: Moskva Kyjevu vrátila tri vojnové lode zadržané pred rokom počas incidentu v Kerčskom prielive a koncom septembra došlo aj k výmene vojnových zajatcov.Ukrajina a separatisti podporovaní Ruskom sa tiež dohodli na postupnom sťahovaní jednotiek v troch frontových sektoroch na východe Ukrajiny.Zelenskyj, ktorý je dialógu s Ruskom naklonený viac ako jeho predchodca Petro Porošenko, urobil z tohto sťahovania vojsk podmienku pre konanie summitu v normandskom formáte.Agentúra uviedla, že mnohí z tých, ktorí sa zišli na námestí v Kyjeve, vyjadrovali nespokojnosť so stavom spoločnosti, keď pripomínali, že protivládne protesty spred šiestich rokov nezbavili Ukrajinu všadeprítomnej korupcie, ktorá bola v podstate príčinou protestov.AP citovala učiteľku Tatianu Borysiukovú, ktorá uznala, že protesty z roku 2014 zmenili "Deň dôstojnosti a slobody sa na Ukrajine oslavuje každý rok 21. novembra v súlade s prezidentským výnosom z 13. novembra 2014. Je pripomienkou dvoch významných udalostí v moderných dejinách Ukrajiny: Oranžovej revolúcie v roku 2004 a Revolúcie dôstojnosti z roku 2013.Masové protesty na Ukrajine vypukli na jeseň roku 2013 po tom, ako Rusku naklonený prezident Janukovyč a jeho vláda stiahli podporu pre dohodu na podporu tesnejších vzťahov s EÚ.Janukovyč o tri mesiace neskôr ušiel z krajiny. Stalo sa tak po tom, ako sa protesty vystupňovali a pri streľbe do zhromaždených demonštrantov prišlo o život viac ako sto ľudí.Vo štvrtok večer sa v Kyjeve konala spomienková pobožnosť na pamiatku týchto zastrelených nazývaných na Ukrajine aj Nebeská stotina.Okrem toho ľudia počas celého dňa prichádzali do Aleje hrdinov Nebeskej stotiny v Kyjeve, aby si uctili obete Majdanu, ako aj padlých v boji na obranu územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny.Proeurópske demonštrácie na prelome rokov 2013-14 následne viedli k posilneniu proruských síl na východe Ukrajiny a podnietili stále prebiehajúci konflikt, ktorý si vyžiadal 13.000 obetí na životoch.