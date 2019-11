Vodič stratil kontrolu nad autobusom a narazil: Zranených je 21 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. novembra (TASR) - Dvadsaťjeden ľudí utrpeli zranenia pri nehode autobusu, ku ktorej došlo vo štvrtok na hlavnej autobusovej stanici v nemeckom meste Wiesbaden, uviedla agentúra DPA.Vodič autobusu tam so zatiaľ neznámych príčin stratil kontrolu nad vozidlom, prešiel cez trávnatú plochu a následne narazil do ďalšieho autobusu, štyroch áut a napokon do prístrešku na autobusovej zástavke, informovali miestni záchranári. Zranených previezli do nemocnice. Dvaja z nich sú vo vážnom stave.Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Polícia nevylúčila technický problém, zlyhanie ľudského faktora alebo kombináciu oboch príčin.