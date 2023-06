Ukrajinci podľa ISW dosiahli v Zaporižskej oblasti menšie úspechy, Rusi však tvrdia, že sa úspešne bránia

Rusi idú podľa svojej doktríny

Má prísť výraznejšia protiofenzíva

11.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily zaznamenali určité úspechy počas protiútokov juhozápadne a juhovýchodne od mesta Orichiv v Zaporižžskej oblasti. Tvrdí to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , ktorý geolokalizoval dostupné sobotňajšie zábery.Ruskí vojenskí velitelia však naďalej tvrdia, že ich jednotky sa v oblasti úspešne bránia ukrajinským útočným pokusom.ISW predtým vyhodnotil, že ruské sily odpovedali na začiatok ukrajinských protiofenzívnych operácií v západnej časti Zaporižžskej oblasti „podľa zavedenej ruskej doktríny“, ktorá vyžaduje, aby prvá skupina vojakov odrazila alebo spomalila útočiace sily pomocou mínových polí, opevnení a pevných bodov, a druhá skupina prešla do protiútoku, aby zabránila akémukoľvek prielomu nepriateľa.Ruské správy o ukrajinských útokoch na juhu Ukrajiny v ostatných dňoch naznačujú model, v ktorom ukrajinské sily vykonávajú obmedzené prielomy a dočasne obsadzujú nové pozície predtým, ako ruské sily neskôr znovu dobyjú alebo vytlačia ukrajinské sily z týchto pozícií.Tento taktický model naznačuje, že ruské sily pravdepodobne udržiavali obranné operácie na juhu Ukrajiny podľa spomenutej doktríny.ISW uviedol, že ukrajinské sily sa v súčasnosti pokúšajú o mimoriadne náročnú taktickú operáciu - priamy útok na pripravené obranné pozície, ktorý je komplikovaný pre nedostatočnú prevahu vo vzduchu.Inštitút tiež poznamenal, že počiatočné útoky ukrajinských síl by nemali slúžiť ako základ na predpovedanie všetkých ukrajinských operácií.Ukrajina podľa ISW pri počiatočných útokoch čelila niektorým z najlepšie pripravených ruských jednotiek na Ukrajine a podľa očakávania zaznamenala aj straty.Inštitút však podotýka, že Ukrajina ešte len podnikne výraznú väčšinu svojich protiofenzívnych operácií a ruská obrana nie je rovnomerne silná pozdĺž všetkých sektorov frontovej línie.