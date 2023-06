Záujem o eurovoľby stúpol, Slováci sú však na chvoste rebríčka a najviac im vadí podpora Ukrajine

Na voľbách záleží

Demokracia je najdôležitejšia

Najmenej spokojní sú Slováci

11.6.2023 (SITA.sk) - Záujem európskej verejnosti o voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa zvýšil. Rok pre konaním volieb záujem o ne prejavuje 56 percent občanov Európskej únie , čo je o 6 percentuálnych bodov viac ako v roku 2018, čiže rok pred minulými eurovoľbami. Vyplýva to z výsledkov Eurobarometra Európskeho parlamentu, ktoré zverejnili na webstránke EP.Zhruba dve tretiny (67 %) respondentov uviedli, že by sa na voľbách zúčastnili, ak by boli na budúci týždeň. V apríli 2018, čiže rok pred predošlými voľbami, na podobnú otázku kladne odpovedalo 58 percent oslovených.„Na voľbách záleží. Vyzývam každého a osobitne mladých ľudí na účasť na hlasovaní a formovaní Európskej únie," uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová Najnovší Eurobarometer ďalej ukázal, že Európania považujú demokraciu za najdôležitejšiu hodnotu, ktorú má EP brániť. Obranu demokracie označilo za hlavnú prioritu 37 percent respondentov. Nasleduje ochrana ľudských práv v EÚ a vo svete (28 %) a obrana slobody prejavu a názorov (27 %).S fungovaním demokracie v EÚ je spokojných 54 percent oslovených. Najviac sú spokojní so slobodnými voľbami (70 %), slobodou prejavu (70 %) a rešpektom základných práv (66 %). Väčšina občanov EÚ (71 %) si je vedomá vplyvu Únie na ich každodenný život.Podpora Ukrajine je konaním Európskej únie, s ktorým sú občania najviac spokojní. Spokojnosť s krokmi Únie v tejto oblasti je spokojných 69 percent oslovených. Najviac spokojní sú Holanďania (90 %), Švédi (87 %), Fíni (87 %) a Íri (87 %). Najmenej spokojní sú Slováci (45 %) a Gréci (48 %).Takmer dve tretiny (65 %) Európanov však nie sú spokojné s opatreniami, ktoré ich krajina prijala pri riešení krízy životných nákladov, a 57 percent nie je spokojných s tým, čo na zmiernenie situácie robí Európska únia.