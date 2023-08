Ukrajinci sa pokúsili zaútočiť na Krymský most strelami S-200, ale protivzdušná obrana ich zostrelila, tvrdia Rusi

12.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské sily sa podľa Ruska pokúsili zaútočiť na Krymský most. Na záberoch zverejnených na internete je vidno dym nad mostom.Spravodajský portál Ukrajinská pravda uvádza, že kremeľskí propagandisti hovoria o explóziách, ktoré sú údajne výsledkom činnosti protivzdušnej obrany. Dopravu na moste v oboch smeroch zastavili.Rusmi dosadený líder anektovaného Krymu Sergej Aksionov povedal, že ruská protivzdušná obrana zostrelila dve rakety a most nie je poškodený.Ruské ministerstvo obrany neskôr uviedlo, že ukrajinské sily zaútočili na most strelami S-200, ktoré zostrelili. Dym na moste je údajne „dymová clona“.