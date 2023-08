Progresívci chcú presadiť voľbu zo zahraničia aj pre prezidentské voľby, súčasná prax podľa Šimečku nie je fér

Slováci by sa mohli vracať domov

Najviac žiadostí prišlo z Česka

12.8.2023 (SITA.sk) - Strana Progresívne Slovensko (PS) chce presadiť voľbu zo zahraničia aj pre prezidentské voľby. Podľa predsedu PS Michala Šimečku nie je fér, že táto možnosť dnes neexistuje.Pripomína, že o voľbu poštou v predčasných parlamentných voľbách požiadalo rekordných 72 993 ľudí, ktorí chcú mať slovo v tom, kto a akým smerom bude viesť Slovensko.„Nevidím dôvod, prečo by ľudia žijúci v zahraničí nemali mať právo rozhodovať aj o hlave štátu. Je to pritom práve prezident či prezidentka, koho úlohou je reprezentovať krajinu v zahraničí,” domnieva sa Šimečka.Ako ďalej dodal, ambíciou PS je za štyri roky zmeniť náladu v spoločnosti tak, aby sa ľudia žijúci v zahraničí začali postupne vracať na Slovensko.„Chceme im dokázať, že sa to dá aj u nás, že rodičov a starých rodičov nemusia vidieť iba na Vianoce a že kvalitné vzdelanie, pracovné uplatnenie a spokojný život môžu mať aj tu na Slovensku,” uviedol.Lehota na registráciu o voľbu zo zahraničia v nadchádzajúcich septembrových parlamentných voľbách vypršala v stredu 9. augusta o polnoci. Ministerstvo vnútra je povinné do 21. augusta odoslať volebné materiály všetkým zaregistrovaným záujemcom.Termín, do ktorého je potrebné odvoliť je 29. september. Ide o termín, do ktorého musí byť obálka doručená rezortu. Tí, ktorí odvolia poštou, budú následne vyškrtnutí zo zoznamu voličov.Najviac žiadostí, necelých 27-tisíc, prišlo z Českej republiky, ale celkovo sa zaregistrovali záujemcovia zo 131 krajín vrátane Grónska, Madagaskaru alebo Pobrežia Slonoviny. Viac ako tritisíc osôb zo zahraničia už zaslalo svoj hlas.