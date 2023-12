Ukrajinci veria v obnovu krajiny za desať rokov, ale obávajú sa korupcie

Rekonštrukcia krajiny a ekonomiky

Ukrajinci požadujú od úradov jasnú komunikáciu

7.12.2023 (SITA.sk) - Až tri štvrtiny Ukrajincov sa domnievajú, že obnova krajiny bude trvať približne desať rokov, no za najväčšie riziko pri obnove považujú korupciu. Ako referuje web epravda.com.ua, vyplýva to z prieskumu uskutočneného na objednávku Transparency International.V porovnaní s predchádzajúcim podobným prieskumom výrazne stúpol podiel Ukrajincov, ktorí veria, že rekonštrukcia potrvá viac ako 10 rokov. V marci si to mysleloobyvateľov a v novembri ažočakávalo, že rekonštrukcia potrvá do 10 a viac rokov.Ukrajinci uvádzajú rovnaké predpovede týkajúce sa oživenia ekonomiky - ažverí, že tento proces bude trvať 10 rokov alebo dlhšie.Ukrajinci zároveň trvajú na tom, že vláda by mala konzultovať otázky obnovy s verejnosťou, pričom táto túžba sa za šesť mesiacov nezmenila -na jar ana jeseň.Prieskum tiež ukázal, že Ukrajinci sú čoraz náročnejší nielen na výsledky, ale aj na jasne komunikované plány, ktoré by mohli zmierniť ich obavy.Od úradov požadujú plnú účasť a čestný dialóg. Za hlavné problémy krajiny pritom obyvatelia považujú (), korupciu () a zničenú infraštruktúru a bývanie ().