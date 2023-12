Na opozičnom proteste pred parlamentom sa zišli desiatky ľudí, Matovič vystúpil s príhovorom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šipoš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.12.2023 (SITA.sk) - Niekoľko desiatok ľudí sa zišlo opred parlamentom na proteste, ktorý zorganizovalo opozičné hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO ). Cieľom protestu bolo upozorniť verejnosť na to, že vládna koalícia sa chystá uniesť právny štát, a to narýchlo pred sviatkami, aby si to nikto nevšimol.Kritizovali rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry , ale aj ďalšie kroky vlády. S príhovormi vystúpili predseda hnutia Slovensko Igor Matovič , predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš , ale aj predseda strany Demokrati Jaroslav Naď či členovia predsedníctva KDH Prišli aj predstavitelia ďalších opozičných strán NOVA „Predstavitelia Progresívneho Slovenska SaS povedali, že dnes neprídu, lebo majú vlastný protest pred úradom vlády. Ja verím, že sa to nejak utrasie, aby sme sa všetci dohodli na jednej akcii a boli sme jednotní, pretože teraz je čas potlačiť ego, ľudia chcú vidieť jednotu,“ povedalMatovič vyzval protestujúcich, aby sa zúčastnili aj na proteste s názvom, ktorý organizujú strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita pred Úradom vlády SR Zároveň dodal, že považuje za fatálnu chybu predstaviteľov týchto strán to, že „povyšujú svoj záujem nad záujem verejný.“