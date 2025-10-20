Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. októbra 2025

Ukrajinci vyvinuli dron na ničenie bezpilotných lietadiel Šáhid


Tagy: Drony vojna na Ukrajine

Ukrajinská vojenská technologická spoločnosť General Čerešňa oznámila vyvinutie dronu na ničenie bezpilotných lietadiel Šáhid s názvom General Chereshnya Bullet. Ako informuje web ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_drone_factory_70456 2 676x451 20.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská technologická spoločnosť General Čerešňa oznámila vyvinutie dronu na ničenie bezpilotných lietadiel Šáhid s názvom General Chereshnya Bullet. Ako informuje web oboronka.mezha.ua, spoločnosť to oznámila na sociálnej sieti Facebook.


Vývojári zdôraznili, že dron dosahuje rýchlosť viac ako 309 kilometrov za hodinu. To stačí dostihnutie Šáhidov. „Produkt prešiel testovaním, pripravujeme sa na spustenie hromadnej výroby,“ poznamenala spoločnosť.

Podľa inžinierov a vývojárov je General Chereshnya Bullet skutočným nástrojom, ktorý umožní chrániť ukrajinské infraštruktúrne zariadenia a obytné štvrte. Spoločnosť sľúbila, že čoskoro ukáže prvé videá zásahov.

Spoločnosť už skôr predstavila dron General Chereshnya AIR prispôsobený na ničenie ruských bezpilotných lietadiel Gerbera.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci vyvinuli dron na ničenie bezpilotných lietadiel Šáhid © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trinásťročný študent vypadol z okna gymnázia v českom mestečku, na mieste zomrel
<< predchádzajúci článok
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 