Pondelok 20.10.2025
Úvodná strana
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
Preto je dôležité, aby rodičia mysleli na očnú prevenciu od útleho veku svojich detí. Zrakové parametre meria u najmenších skríningový program Zdravé oči už v škôlke, ktorý za osem rokov ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Preto je dôležité, aby rodičia mysleli na očnú prevenciu od útleho veku svojich detí. Zrakové parametre meria u najmenších skríningový program Zdravé oči už v škôlke, ktorý za osem rokov odporučil vyhľadať očného lekára viac ako 21 000 deťom. Registrácia materských škôl do 9. ročníka programu sa začína práve dnes.
Tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť – aj to sú očné odchýlky, ktoré dokážu u detí od troch do šiestich rokov odhaliť vyškolení odborníci z programu Zdravé oči už v škôlke. Za týmto preventívnym projektom stoja Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom. Diagnostika zraku je u detí v predškolskom veku mimoriadne podstatná a odôvodnená, pretože ochorenie oka je ešte možné vyliečiť a zvrátiť.
Počas uplynulých ôsmich ročníkov už bolo skontrolovaných viac ako 151 000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z tohto počtu bola u vyše 21 000 detí (približne 14 %) nájdená očná odchýlka s odporúčaním na komplexnejšiu návštevu očného lekára.
"Sme hrdí, že už deväť rokov môžeme byť súčasťou projektu, ktorý zlepšuje kvalitu života detí a ich rodín. Deťom pomáhame vidieť svet jasnejšie – a v niektorých prípadoch aj po prvýkrát ostro. Každý zachytený zrakový problém a jeho následná liečba znamená pre deti veľký posun, pretože môžu vyrastať bez zbytočných prekážok. Včasná diagnostika zrakových odchýlok pomáha škôlkarom lepšie sa sústrediť, učiť aj hrať, a zároveň prispieva k ich zdravému štartu do života," povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Keďže očné merania prebiehajú priamo v materských školách, ktoré deti navštevujú, vyhnú sa tak zbytočnému strachu či stresu z vyšetrenia. Samotný priebeh skríningového merania je veľmi jednoduchý a bezbolestný. "Dieťa sa pozrie do špeciálneho smajlíka – prístroja zvaného autorefraktometer – a vyškolení odborníci ihneď vyhodnotia, či má škôlkar alebo škôlkarka zdravý zrak. Včasné odhalenie očných porúch v detskom veku je kľúčové, pretože umožňuje účinnú liečbu a znižuje riziko trvalých zrakových obmedzení v neskoršom živote," vyjadrila sa Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Všetky deti, ktoré sa zapoja do programu, dostanú potvrdenie o meraní pre rodičov. Tento certifikát obsahuje zistené zrakové parametre a prípadné odporúčanie pre rodičov na ďalšie vyšetrenie na oftalmológii. "V uplynulom ročníku naše odborné pracovníčky vydali takéto odporúčanie takmer dvom tisíckam detí, čo predstavuje 9 % z celkového počtu odmeraných detí," uviedla Tatiana Winterová.
Registrácia do 9. ročníka programu Zdravé oči už v škôlke sa začína dnes, 20. októbra 2025. Príležitosť bezplatne sa prihlásiť majú všetky materské školy na Slovensku. "Kapacity sa nám každoročne zapĺňajú veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní. Škôlkam, ktoré by sa do nášho programu chceli zapojiť, preto odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr," dopĺňa Tatiana Winterová.
Program Zdravé oči už v škôlke je skvelým pomocníkom, ktorý spoľahlivo odhalí prípadné odchýlky, no starať sa o detský zrak môžu rodičia aj doma. "Strava má zásadný význam na vývoj zraku a funkciu sietnice. Vitamín A (mrkva, tekvica, vajcia, pečeň) podporuje tvorbu zrakového pigmentu rodopsínu a je dôležitý na videnie za šera. Luteín a zeaxantín (špenát, kel, brokolica, žĺtok) chránia makulu pred modrým svetlom a oxidatívnym stresom. Omega-3 mastné kyseliny (DHA, EPA) (losos, makrela, chia a ľanové semienka) podporujú vývoj sietnice a mozgu, znižujú riziko suchého oka. Vitamíny C a E, zinok, selén (ovocie, orechy, semená) posilňujú antioxidačnú ochranu očných tkanív a chránia bunky pred starnutím. Vitamíny skupiny B a železo (mäso, strukoviny, celozrnné produkty) podporujú správnu funkciu zrakového nervu," povedala MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ktorá zároveň vysvetlila, prečo je tento preventívny program taký dôležitý: "Program Zdravé oči už v škôlke vznikol ako odpoveď na potrebu zachytiť zrakové chyby v období, keď sa zrak ešte vyvíja – do 6. až 7. roku života. Ak sa problém odhalí neskoro, mozog sa už nenaučí správne spracovávať zrakové podnety, čo vedie k trvalej tupozrakosti. Program prináša viacero benefitov – umožňuje včasnú diagnostiku a prevenciu závažných porúch zraku, zvyšuje povedomie rodičov a pedagógov o potrebe preventívnych vyšetrení, podporuje rovnosť šancí detí v učení, pohybe a koordinácii, ako aj prepája oftalmológov, pediatrov a škôlky do spoločného preventívneho systému. Zdravý zrak je základom pre učenie, motorický vývoj, koncentráciu aj celkovú psychickú pohodu dieťaťa, preto je dôležité začať starostlivosť oň už v škôlke – vtedy, keď sa formuje schopnosť vidieť svet správne."
Už v deň, keď sa spustilo prihlasovanie do 8. ročníka, bola registrácia naplnená v Trenčianskom kraji, o deň nato tiež v Bratislavskom kraji. Prihlasovanie v poslednom voľnom regióne, Banskobystrickom kraji, bolo zastavené sedem dní po spustení registrácie, čím sa zároveň naplnili aj celoslovenské kapacity programu.
Materské školy sa môžu do 9. ročníka projektu Zdravé oči už v škôlke registrovať od pondelka 20. 10. 2025 na tejto adrese: https://zdraveocivskolke.sk/materske-skoly/
