Ukrajinci zasiahli v Sevastopoli loď Kommuna, ktorá slúži ruskému námorníctvu od roku 1915

Útok protilodnou raketou

Najstaršie ruské plavidlo

21.4.2024 (SITA.sk) - Hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk povedal, že v Sevastopoli na okupovanom polostrove Krym zasiahli loď. Médiu Liga potvrdil, že to bola záchranná loď Kommuna.Ako informuje spravodajský portál Kyiv Independent, rozsah škôd na lodi nie je známy.Skôr počas dňa Ruskom dosadený gubernátor Sevastopoľa Michail Razvožajev na platforme Telegram napísal, že na ruskú Čiernomorskú flotilu zaútočili protilodnou raketou. Tú podľa neho zneškodnili, ale jej časti spôsobili malý požiar, ktorý rýchlo uhasili.Neoverené video na sociálnych sieťach ukazuje horiacu námornú loď. Miestne médiá informovali, že Krymský most je uzavretý.Loď Kommuna uviedli do prevádzky v roku 1915 a je najstarším plavidlom v službe ruského námorníctva.Sevastopoľ je základňou ruskej Čiernomorskej flotily a často naň Ukrajina útočí raketami a námornými dronmi.