 24hod.sk    Zo zahraničia

26. novembra 2025

Ukrajinci zasiahli závod za Moskvou produkujúci navigáciu pre ruské strely


Tagy: ruské územie ukrajinský útok Vojna na Ukrajine

Ukrajinská armáda v noci na stredu zaútočila na závod v ruskom meste Čeboksary, ktorý vyrába navigačné zariadenia a komponenty pre strely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Oznámil to ukrajinský ...



dron 676x426 26.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v noci na stredu zaútočila na závod v ruskom meste Čeboksary, ktorý vyrába navigačné zariadenia a komponenty pre strely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.


Podľa Kyjeva boli zaznamenané zásahy v priestoroch závodu a následný požiar v zariadení. Mesto Čeboksary, ktoré je metropolou Čuvašskej republiky, leží východne od Moskvy pri rieke Volga.

Závod VNIIR-Progress, ktorý bol terčom útoku, podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába prijímače a antény GNSS pre satelitné navigačné systémy používané v útočných dronoch Šáhid, raketových systémoch Iskander-M a Kalibr a navádzacie súpravy UMPK na premenu neriadených bômb na presne navádzanú muníciu.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli závod za Moskvou produkujúci navigáciu pre ruské strely © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie ukrajinský útok Vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Požiare vo vylúčených komunitách spôsobili smrť deviatich detí, Človek v ohrození apeluje na vládu
<< predchádzajúci článok
Jesenná ITAPA 2025: V zdravotníctve je veľa oblastí, ktoré dokáže pokryť AI

