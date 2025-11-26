|
Ukrajinci zasiahli závod za Moskvou produkujúci navigáciu pre ruské strely
Ukrajinská armáda v noci na stredu zaútočila na závod v ruskom meste Čeboksary, ktorý vyrába navigačné zariadenia a komponenty pre strely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Oznámil to ukrajinský ...
26.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v noci na stredu zaútočila na závod v ruskom meste Čeboksary, ktorý vyrába navigačné zariadenia a komponenty pre strely s plochou dráhou letu a balistické rakety. Oznámil to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.
Podľa Kyjeva boli zaznamenané zásahy v priestoroch závodu a následný požiar v zariadení. Mesto Čeboksary, ktoré je metropolou Čuvašskej republiky, leží východne od Moskvy pri rieke Volga.
Závod VNIIR-Progress, ktorý bol terčom útoku, podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába prijímače a antény GNSS pre satelitné navigačné systémy používané v útočných dronoch Šáhid, raketových systémoch Iskander-M a Kalibr a navádzacie súpravy UMPK na premenu neriadených bômb na presne navádzanú muníciu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zasiahli závod za Moskvou produkujúci navigáciu pre ruské strely © SITA Všetky práva vyhradené.
