26. novembra 2025
Požiare vo vylúčených komunitách spôsobili smrť deviatich detí, Človek v ohrození apeluje na vládu
Požiare vo vylúčených komunitách si tento rok vyžiadali už 11 obetí, z toho deväť detí. Upozornila na to mimovládna organizácia Človek v ohrození. V tejto ...
26.11.2025 (SITA.sk) - Požiare vo vylúčených komunitách si tento rok vyžiadali už 11 obetí, z toho deväť detí. Upozornila na to mimovládna organizácia Človek v ohrození. V tejto súvislosti adresovala otvorený list viacerým štátnym inštitúciám.
V ňom konštatuje, že tragické udalosti už nemožno označovať za ojedinelé nešťastné náhody. Podľa mimovládky ide o prejav opakovaného zlyhávania preventívnych, sociálnych a ochranných mechanizmov štátu, ktorého primárnou povinnosťou je chrániť tých najzraniteľnejších.
„Dôrazne pripomíname, že všetky rozhodnutia a postupy orgánov verejnej moci musia byť v súlade s princípom najlepšieho záujmu dieťaťa. Tento princíp garantuje nielen slovenská legislatíva, ale je zakotvený aj v Dohovore OSN o právach dieťaťa, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala. Pri hodnotení tragických udalostí tohto roka však vidíme, že základné princípy ochrany dieťaťa nie sú dostatočne premietnuté do praxe," konštatuje neziskovka.
Reforma systémov, strategické dokumenty či dlhodobé plánovanie sú podľa Človeka v ohrození nevyhnutné, no nesmú prekryť absolútnu prioritu, ktorou je okamžitá ochrana ľudského života a dôstojnosti.
„V situáciách, kde je ohrozenie bezprostredné a opakované, musí mať rýchla, účinná a terénna intervencia prednosť pred zdĺhavými systémovými procesmi. Ak súčasná prax umožňuje, aby deti zomierali skôr, než je štát schopný reagovať, znamená to, že systém je nastavený v rozpore s cieľom ochrany ľudského života," skonštatovala mimovládka. Človek v ohrození v tejto súvislosti navrhuje vypracovanie a okamžité zverejnenie krízového plánu prevencie požiarov v marginalizovaných komunitách.
„Žiadame Ministerstvo vnútra SR o nariadenie preventívnych kontrol a edukácie priamo v teréne, nielen represívne opatrenia po tragédiách," uviedla organizácia s tým, že požaduje aj dôsledný a systematický dohľad orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). „Žiadame odklon od administratívneho prístupu, posilnenie sociálnej práce v teréne a riadne vyhodnocovanie rizík priamo v domácnostiach a rýchle intervencie pri ohrození života dieťaťa," zdôraznila mimovládka.
Takisto žiada aktívny vstup Komisára pre deti do prešetrovania postupu orgánov v prípadoch, kde došlo k úmrtiam detí, s cieľom identifikovať systémové pochybenia. Organizácia zdôrazňuje aj potrebu systémovej podpory legálneho a bezpečného bývania, ktoré spĺňa základné technické a protipožiarne normy.
„Každé ďalšie úmrtie dieťaťa alebo dospelej osoby v dôsledku požiaru, ktorému bolo možné predísť, predstavuje nielen obrovskú ľudskú tragédiu, ale aj zlyhávanie štátu. Veríme, že tieto udalosti budú impulzom pre okamžité, razantné a hodnotovo pevné konanie v súlade s princípom najlepšieho záujmu dieťaťa," doplnila mimovládka.
Organizácia pripomína, že v obci Kozárovce v okrese Levice požiar rodinného domu usmrtil v utorok 25. novembra štyri osoby, konkrétne jednu dospelú ženu a tri deti vo veku štyri, šesť a osem rokov. Predtým 10. novembra na košickom sídlisku Luník IX v osade Mašličkovo pri požiari v nelegálnej osade zomreli dve malé deti. V marci tohto roku v obci Veľký Šariš pri požiari zahynulo päť ľudí, konkrétne štyri deti a ich stará mama.
„Okrem obetí na životoch evidujeme desiatky rodín v obciach Nálepkovo, Spišský Štiavnik, Žilina a Svinia, ktoré prišli o všetko," dodala neziskovka.
