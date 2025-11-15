|
Sobota 15.11.2025
15. novembra 2025
Ukrajinci zaútočili na ropnú rafinériu neďaleko Moskvy, Rusi na juhu Ukrajiny zabili štyroch ľudí
Ukrajina v sobotu oznámila, že zaútočila na ruskú ropnú rafinériu v regióne neďaleko Moskvy. Udialo sa tak deň po smrteľných ruských útokoch na jej hlavné mesto Kyjev. Kyjev tiež uviedol, že ruské útoky na ...
15.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina v sobotu oznámila, že zaútočila na ruskú ropnú rafinériu v regióne neďaleko Moskvy. Udialo sa tak deň po smrteľných ruských útokoch na jej hlavné mesto Kyjev. Kyjev tiež uviedol, že ruské útoky na regióny južnej Ukrajiny si v sobotu vyžiadali štyri obete.
Ukrajinská armáda na sociálnych sieťach oznámila, že zaútočila na rafinériu v Riazanskej oblasti neďaleko Moskvy ako „súčasť úsilia o zníženie schopnosti nepriateľa vykonávať raketové a bombové útoky“.
Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov uviedol, že ruská protivzdušná obrana v noci zostrelila nad regiónom 25 ukrajinských dronov. „Padajúce trosky spôsobili požiar v priestoroch jedného podniku,“ uviedol Malkov na Telegrame a dodal, že nikto nebol zranený.
K útoku došlo deň po tom, čo Rusko zaútočilo na bytové domy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, pri ktorých podľa najnovších údajov zahynulo sedem ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zaútočili na ropnú rafinériu neďaleko Moskvy, Rusi na juhu Ukrajiny zabili štyroch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
