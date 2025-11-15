Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
 Meniny má Leopold
 24hod.sk    Zo zahraničia

15. novembra 2025

Ukrajinci zaútočili na ropnú rafinériu neďaleko Moskvy, Rusi na juhu Ukrajiny zabili štyroch ľudí


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt

Ukrajina v sobotu oznámila, že zaútočila na ruskú ropnú rafinériu v regióne neďaleko Moskvy. Udialo sa tak deň po smrteľných ruských útokoch na jej hlavné mesto Kyjev. Kyjev tiež uviedol, že ruské útoky na ...



dron 676x426 15.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajina v sobotu oznámila, že zaútočila na ruskú ropnú rafinériu v regióne neďaleko Moskvy. Udialo sa tak deň po smrteľných ruských útokoch na jej hlavné mesto Kyjev. Kyjev tiež uviedol, že ruské útoky na regióny južnej Ukrajiny si v sobotu vyžiadali štyri obete.


Ukrajinská armáda na sociálnych sieťach oznámila, že zaútočila na rafinériu v Riazanskej oblasti neďaleko Moskvy ako „súčasť úsilia o zníženie schopnosti nepriateľa vykonávať raketové a bombové útoky“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov uviedol, že ruská protivzdušná obrana v noci zostrelila nad regiónom 25 ukrajinských dronov. „Padajúce trosky spôsobili požiar v priestoroch jedného podniku,“ uviedol Malkov na Telegrame a dodal, že nikto nebol zranený.

K útoku došlo deň po tom, čo Rusko zaútočilo na bytové domy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, pri ktorých podľa najnovších údajov zahynulo sedem ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zaútočili na ropnú rafinériu neďaleko Moskvy, Rusi na juhu Ukrajiny zabili štyroch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt
nasledujúci článok >>
Grónsko vzdoruje Trumpovi, parlament obmedzil právo cudzincov vlastniť nehnuteľnosti na ostrove
<< predchádzajúci článok
Pozrite si, ktoré úrady budú v Košiciach 17. novembra zatvorené a kde budú skrátené úradné hodiny

