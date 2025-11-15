|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 15.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leopold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. novembra 2025
Pozrite si, ktoré úrady budú v Košiciach 17. novembra zatvorené a kde budú skrátené úradné hodiny
Viaceré miestne úrady v Košiciach ostanú počas 17. novembra zatvorené, inde budú skrátené úradné hodiny. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP už pred niekoľkými týždňami informovala, že sa pripája k ...
Zdieľať
15.11.2025 (SITA.sk) - Viaceré miestne úrady v Košiciach ostanú počas 17. novembra zatvorené, inde budú skrátené úradné hodiny. Mestská časť Košice – Sídlisko KVP už pred niekoľkými týždňami informovala, že sa pripája k odkazu 17. novembra a jej miestny úrad bude v tento deň zatvorený. „Rozhodnutie súvisí s úctou k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý po novom nie je Dňom pracovného pokoja,“ informovali vtedy z mestskej časti.
Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc sa vyjadril, že každý si slobodu pripomína inak a v mestskej časti dávajú ich zamestnancom priestor, aby tak mohli urobiť po svojom.
„Chceme, aby mohli tento deň prežiť ako občania a postaviť sa za to, čo považujú za správne. Môžu nám zrušiť voľno, ale nie hodnoty, ktoré 17. november prináša,“ dodal. Podľa jeho slov má sloboda mnoho podôb, od slobody slova, cez slobodu rozhodnutia, až po možnosť aktívne ovplyvňovať dianie v komunite a každý občan má možnosť meniť svoje okolie, spoločnosť i smerovanie krajiny, a to nielen v deň volieb, ale denne tým, ako sa správa, komunikuje a zapája sa do verejného života.
„Demokracia je o dialógu a o tom, že si dokážeme vypočuť aj odlišné názory. V práci sa s tým stretávam denne, keďže na úrade pracuje vyše 30 ľudí. Nie vždy sa všetci zhodneme, ale dôležité je, že máme možnosť slobodne diskutovať, hľadať riešenia a vzájomne sa rešpektovať,“ uviedla prednostka tamojšieho úradu Kamila Bačová, s tým, že plne podporuje rozhodnutie úrad v tento deň zatvoriť. Vedenie mestskej časti sa občanom poďakovalo za pochopenie, miestny úrad bude od utorka 18. novembra opäť plne k dispozícii, podľa riadnych úradných hodín.
Zatvorený bude aj miestny úrad na Sídlisku Nad jazerom. „17. novembra 1989 sme získali kľúč od slobody a demokracie. Týmto kľúčom zavrieme náš miestny úrad a dáme našim pracovníkom slobodu, aby tento deň mohli v patričnej úcte osláviť so svojimi priateľmi, rodinami,“ uviedla pre agentúru SITA tamojšia starostka Lenka Kovačevičová.
Doplnila, že vzhľadom na to, že rozhodnutie o tom, že 17. november už nebude dňom pracovného pokoja padlo v priebehu roka, viacerí ich pracovníci už mali na daný deň naplánované aktivity, a teda aj s ohľadom na to bude úrad v predmetný deň zavretý.
K odkazu 17 novembra sa pripojila aj mestská časť Košice–Dargovských hrdinov, jej miestny úrad bude v tento deň zatvorený. Pripomienky a požiadavky bude vybavovať elektronicky.
„Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Vďaka odvahe a jednote ľudí dnes žijeme v krajine, kde môžeme slobodne vyjadrovať svoj názor a formovať vlastnú budúcnosť. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si s úctou pripomíname hodnoty 17. novembra a pripájame sa k iniciatívam, ktoré ich odkaz nesú ďalej,“ uviedla MČ pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti.
„V mestskej časti Košice-Západ bude úrad dňa 17. novembra zatvorený. Ctíme si u nás hodnoty novembra,“ uviedol pre agentúru SITA starosta predmetnej mestskej časti Marcel Vrchota. Doplnil, že v centre mesta bude podľa neho dostatok príležitostí a podujatí na to, aby si obyvatelia mohli tento sviatok pripomenúť.
Starosta Starého mesta Igor Petrovčík tiež avizoval, že úrad v tejto mestskej časti bude zatvorený. „Zamestnanci budú doma oslavovať 17. november,“ uviedol. Mestská časť Sídlisko Ťahanovce podľa slov jej starostu Miloša Ihnáta v pondelok 17. novembra pracuje od 08:00 do 12:00, má riadne stránkové hodiny. „Samozrejme, som zástancom 17. novembra 1989, ctíme si tento sviatok a historickú udalosť," zdôraznil, no podotkol, že je toho názoru, že mestská časť je tu pre občanov, a teda budú pracovať.
Starostka mestskej časti Košice Juh Anna Súkeníková pre agentúru SITA uviedla, že si 17. november ako sviatok slobody a demokracie veľmi váži. „Úrad bude pre obyvateľov otvorený, aby si dokázali vybaviť služby, ktoré ponúkame,“ uviedla s tým, že úrad bude fungovať do 13:00. Následne budú mať zamestnanci voľno. Stránkové hodiny budú teda skrátené. Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa priblížil, že tamojší miestny úrad bude otvorený dopoludnia. „Pol dňa dostanú voľno, ale doobeda budú pracovať,“ uviedol na margo zamestnancov úradu.
„17. novembra je pracovný deň. Budeme jeden z mála z úradov, ktorý bude otvorený,“ uviedol pre agentúru SITA starosta mestskej časti Košice-Sever František Ténai. Doplnil, že dôvodom je, že obyvatelia mestskej časti budú mať určite záujem zrealizovať nejaké činnosti, a teda sa s kolegami dohodli, že kancelária prvého kontaktu bude fungovať. Zamestnanci majú možnosť zobrať dovolenku. Úradné hodiny ani neskracujú. „Myslíme si, že sme tu pre obyvateľov,“ dodal.
Samotné mesto Košice už skôr deklarovalo, že si pripomenie udalosti novembra 1989. Deň boja za slobodu a demokraciu si vedenie mesta uctí aj pracovným voľnom pre všetkých zamestnancov Magistrátu mesta Košice. V mestských podnikoch a školách, kde je mesto zriaďovateľom, je udelenie pracovného či riaditeľského voľna v kompetencii ich štatutárov.
Počas úradných hodín si občania budú môcť svoje úradné záležitosti vybaviť aj 17. novembra, keďže kancelária prvého kontaktu a podateľne vrátane podateľne Stavebného úradu budú fungovať od 08:00 do 15:30. „Elektronický kontakt bude aj v tento deň možný prostredníctvom portálu Elektronických služieb mesta Košice: www.eslužbykosice.sk,“ informovalo mesto.
Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) tiež ostane 17. novembra zatvorený. Ako košická župa informovala na svojom webe, kraj a jeho organizácie sa hlásia k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu, a napriek tomu, že 17. november bol vypustený zo zoznamu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, Úrad KSK aj organizácie v pôsobnosti kraja ostanú v tento deň zatvorené.
Parlament prijal novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá nadobudla účinnosť 31. októbra 2025, a ktorou bol Deň boja za slobodu a demokraciu vypustený ako deň pracovného pokoja.
Zdroj: SITA.sk - Pozrite si, ktoré úrady budú v Košiciach 17. novembra zatvorené a kde budú skrátené úradné hodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc sa vyjadril, že každý si slobodu pripomína inak a v mestskej časti dávajú ich zamestnancom priestor, aby tak mohli urobiť po svojom.
Občanom ďakujú za pochopenie
„Chceme, aby mohli tento deň prežiť ako občania a postaviť sa za to, čo považujú za správne. Môžu nám zrušiť voľno, ale nie hodnoty, ktoré 17. november prináša,“ dodal. Podľa jeho slov má sloboda mnoho podôb, od slobody slova, cez slobodu rozhodnutia, až po možnosť aktívne ovplyvňovať dianie v komunite a každý občan má možnosť meniť svoje okolie, spoločnosť i smerovanie krajiny, a to nielen v deň volieb, ale denne tým, ako sa správa, komunikuje a zapája sa do verejného života.
„Demokracia je o dialógu a o tom, že si dokážeme vypočuť aj odlišné názory. V práci sa s tým stretávam denne, keďže na úrade pracuje vyše 30 ľudí. Nie vždy sa všetci zhodneme, ale dôležité je, že máme možnosť slobodne diskutovať, hľadať riešenia a vzájomne sa rešpektovať,“ uviedla prednostka tamojšieho úradu Kamila Bačová, s tým, že plne podporuje rozhodnutie úrad v tento deň zatvoriť. Vedenie mestskej časti sa občanom poďakovalo za pochopenie, miestny úrad bude od utorka 18. novembra opäť plne k dispozícii, podľa riadnych úradných hodín.
Zatvorený bude aj miestny úrad na Sídlisku Nad jazerom. „17. novembra 1989 sme získali kľúč od slobody a demokracie. Týmto kľúčom zavrieme náš miestny úrad a dáme našim pracovníkom slobodu, aby tento deň mohli v patričnej úcte osláviť so svojimi priateľmi, rodinami,“ uviedla pre agentúru SITA tamojšia starostka Lenka Kovačevičová.
Doplnila, že vzhľadom na to, že rozhodnutie o tom, že 17. november už nebude dňom pracovného pokoja padlo v priebehu roka, viacerí ich pracovníci už mali na daný deň naplánované aktivity, a teda aj s ohľadom na to bude úrad v predmetný deň zavretý.
Ťahanovce pracujú do dvanástej
K odkazu 17 novembra sa pripojila aj mestská časť Košice–Dargovských hrdinov, jej miestny úrad bude v tento deň zatvorený. Pripomienky a požiadavky bude vybavovať elektronicky.
„Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Vďaka odvahe a jednote ľudí dnes žijeme v krajine, kde môžeme slobodne vyjadrovať svoj názor a formovať vlastnú budúcnosť. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si s úctou pripomíname hodnoty 17. novembra a pripájame sa k iniciatívam, ktoré ich odkaz nesú ďalej,“ uviedla MČ pred niekoľkými dňami na sociálnej sieti.
„V mestskej časti Košice-Západ bude úrad dňa 17. novembra zatvorený. Ctíme si u nás hodnoty novembra,“ uviedol pre agentúru SITA starosta predmetnej mestskej časti Marcel Vrchota. Doplnil, že v centre mesta bude podľa neho dostatok príležitostí a podujatí na to, aby si obyvatelia mohli tento sviatok pripomenúť.
Starosta Starého mesta Igor Petrovčík tiež avizoval, že úrad v tejto mestskej časti bude zatvorený. „Zamestnanci budú doma oslavovať 17. november,“ uviedol. Mestská časť Sídlisko Ťahanovce podľa slov jej starostu Miloša Ihnáta v pondelok 17. novembra pracuje od 08:00 do 12:00, má riadne stránkové hodiny. „Samozrejme, som zástancom 17. novembra 1989, ctíme si tento sviatok a historickú udalosť," zdôraznil, no podotkol, že je toho názoru, že mestská časť je tu pre občanov, a teda budú pracovať.
Sever bude mať otvorené
Starostka mestskej časti Košice Juh Anna Súkeníková pre agentúru SITA uviedla, že si 17. november ako sviatok slobody a demokracie veľmi váži. „Úrad bude pre obyvateľov otvorený, aby si dokázali vybaviť služby, ktoré ponúkame,“ uviedla s tým, že úrad bude fungovať do 13:00. Následne budú mať zamestnanci voľno. Stránkové hodiny budú teda skrátené. Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa priblížil, že tamojší miestny úrad bude otvorený dopoludnia. „Pol dňa dostanú voľno, ale doobeda budú pracovať,“ uviedol na margo zamestnancov úradu.
„17. novembra je pracovný deň. Budeme jeden z mála z úradov, ktorý bude otvorený,“ uviedol pre agentúru SITA starosta mestskej časti Košice-Sever František Ténai. Doplnil, že dôvodom je, že obyvatelia mestskej časti budú mať určite záujem zrealizovať nejaké činnosti, a teda sa s kolegami dohodli, že kancelária prvého kontaktu bude fungovať. Zamestnanci majú možnosť zobrať dovolenku. Úradné hodiny ani neskracujú. „Myslíme si, že sme tu pre obyvateľov,“ dodal.
Samotné mesto Košice už skôr deklarovalo, že si pripomenie udalosti novembra 1989. Deň boja za slobodu a demokraciu si vedenie mesta uctí aj pracovným voľnom pre všetkých zamestnancov Magistrátu mesta Košice. V mestských podnikoch a školách, kde je mesto zriaďovateľom, je udelenie pracovného či riaditeľského voľna v kompetencii ich štatutárov.
Počas úradných hodín si občania budú môcť svoje úradné záležitosti vybaviť aj 17. novembra, keďže kancelária prvého kontaktu a podateľne vrátane podateľne Stavebného úradu budú fungovať od 08:00 do 15:30. „Elektronický kontakt bude aj v tento deň možný prostredníctvom portálu Elektronických služieb mesta Košice: www.eslužbykosice.sk,“ informovalo mesto.
Zatvorený bude aj úrad KSK
Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) tiež ostane 17. novembra zatvorený. Ako košická župa informovala na svojom webe, kraj a jeho organizácie sa hlásia k odkazu Dňa boja za slobodu a demokraciu, a napriek tomu, že 17. november bol vypustený zo zoznamu štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, Úrad KSK aj organizácie v pôsobnosti kraja ostanú v tento deň zatvorené.
Parlament prijal novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorá nadobudla účinnosť 31. októbra 2025, a ktorou bol Deň boja za slobodu a demokraciu vypustený ako deň pracovného pokoja.
Zdroj: SITA.sk - Pozrite si, ktoré úrady budú v Košiciach 17. novembra zatvorené a kde budú skrátené úradné hodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinci zaútočili na ropnú rafinériu neďaleko Moskvy, Rusi na juhu Ukrajiny zabili štyroch ľudí
Ukrajinci zaútočili na ropnú rafinériu neďaleko Moskvy, Rusi na juhu Ukrajiny zabili štyroch ľudí
<< predchádzajúci článok
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali
Kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke prejde veľkou rekonštrukciou, práce už začali