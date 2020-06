Ukrajincov žijúcich na Dombase hromadne zvážajú do Ruska, majú odvoliť v Putinovom referende

Ľudí odvezú do volebných miestností

Ukrajincov vybavili ruskými pasmi

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia separatistami kontrolovaných regiónov na východe Ukrajiny, ktorí majú ruské občianstvo, cestujú hromadne do Ruska, aby sa tam zúčastnili na referende o ústavných zmenách. Cieľom reforiem je predĺžiť vládu šéfa Kremľa Vladimira Putina až do roku 2036.Úrady v samozvanej Doneckej aj Luhanskej ľudovej republike zorganizovali pre obyvateľov v týchto dňoch autobusovú dopravu až k volebným miestnostiam v susednom ruskom okrese Rostov.Podľa analytikov ide o súčasť rozsiahleho úsilia Moskvy o posilnenie účasti na kontroverznom plebiscite.“(Ruské úrady) sú posadnuté výsledkami” a povstalecké regióny na východe Ukrajiny môžu prispieť k “ovládateľnému hlasovaniu”, uviedol v tejto súvislosti nezávislý analytik Vladimir Frolov.Vyše 220-tisíc Ukrajincov žijúcich v týchto oblastiach dostalo vlani ruské pasy. Ruský poslanec Viktor Vodolackij minulý týždeň pre tlačovú agentúru Tass povedal, že viac než 150-tisíc obyvateľov východnej Ukrajiny prejavilo záujem o účasť na ruskom referende.Referendum o ústavných zmenách sa začalo vo štvrtok a potrvá týždeň. Pôvodne sa malo konať už 22. apríla, no pre koronakrízu ho preložili.