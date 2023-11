Ukrajine sa nepodarí zabiť Putina a Moskva dosiahne svoje ciele, tvrdí hovorca Kremľa Peskov

21.11.2023 (SITA.sk) - Moskva sa neobáva o bezpečnosť ruského vodcu Vladimira Putina po tom, ako ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Sun povedal, že Kyjev má právo zabiť šéfa Kremľa, ak sa naskytne takáto príležitosť, pretože ide o ochranu Ukrajiny. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruské médiá napojené na tamojší režim.„Verbálne útoky na Putina boli z Ukrajiny už mnohokrát. Na rôznych úrovniach. Sme si toho dobre vedomí, ale oni neuspejú,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov . Zopakoval tiež, že Moskva je presvedčená o tom, že dosiahne svoje ciele vo vojne na Ukrajine Zelenskyj v spomenutom rozhovore na otázku, či by Ukrajina využila príležitosť na zabitie Putina, ak by sa naskytla, odvetil: „Sme vo vojne a Ukrajina má všetky práva brániť našu zem.“