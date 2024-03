Ukrajinská armáda od začiatku roka podnikla 15 útokov proti ruským rafinériám

18.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajina od začiatku tohto roka podnikla celkovo 15 útokov dronmi na 13 ropných rafinérií v deviatich oblastiach Ruska.Osem rafinérií, ktoré boli terčmi útokov, utrpelo vážne škody. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský portál The Insider.Ak sa vezmú do úvahy rafinérie, pri ktorých sa potvrdilo, že boli poškodené, vzdušné útoky podľa portálu The Insider postihli ruskú rafinérsku kapacitu v objeme 46 miliónov ton ročne.