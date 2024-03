V Prešove otvorili výstavu mapujúcu vojnu na Ukrajine, súčasťou je zbierka humanitárnej pomoci (foto)

Séria fotografií

Objem pomoci klesá

Humanitárna pomoc

18.3.2024 (SITA.sk) - Prešov sa pridal k európskym mestám, ktoré hostia výstavu mapujúcu emotívny príbeh vojnových udalostí na Ukrajine. Jej hlavným exponátom je sanitka zničená ruskými vojskami pri Charkove v septembri 2022.Súčasťou výstavy je taktiež séria fotografií zachytávajúcich dobrovoľnícke aktivity občianskeho združenia (OZ) Podaj ďalej Prešov, ktoré doteraz dopravilo na Ukrajinu viac ako 220 ton humanitárnej pomoci.Ako za OZ Podaj ďalej informovala Anna Polačková , sanitka putuje ako novodobé memento po viacerých krajinách Európy vrátane Luxemburska, Belgicka, Francúzska, Holandska, Veľkej Británie a Severného Írska.Sanitku cielene ostreľovali ruské jednotky, keď sa jej posádka zdravotníkov snažila poskytnúť prvú pomoc zranenému civilistovi. Počas útoku ho však už nestihli evakuovať, keďže sa auto stalo terčom streľby a ostalo nepojazdné.„Cieľom putovnej inštalácie má byť pozdvihnutie spoločenskej angažovanosti v tejto téme, vyjadrenie podpory Ukrajincom žijúcim na Slovensku a prezentovanie hrdinstva ukrajinského ľudu. Vnímame za potrebné poukázať na nebezpečenstvo vojny a každého, kto vojnou v našom prostredí šíri strach,“ uviedol dobrovoľník z OZ Strathaw, združujúceho študentov z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela , ktoré výstavu organizuje v spolupráci s organizáciou LUkraine ASBL a OZ Podaj ďalej Prešov.Výstava okrem sanitky zahŕňa aj fotografie dobrovoľníkov z OZ Podaj ďalej Prešov, ktoré boli vyhotovené počas desiatok ciest na Ukrajinu.Združenie patrí k jedným z prvých a v súčasnosti i posledných slovenských organizácií, ktoré organizujú zbierky humanitárnej pomoci a zabezpečujú jej prevoz a distribúciu na Ukrajine, a to v spolupráci s Karpatskou nadáciou.„Prvú zbierku sme zorganizovali 26. februára 2022 a za osem hodín sme vyzbierali viac ako osem ton pomoci. Ešte v ten večer sme ju odviezli na Ukrajinu, kde panoval veľký chaos. Objem doručenej pomoci, ktorú sme za dva roky spoločne s našimi dobrovoľníkmi a vďaka mnohým dobrým ľuďom a donorom dopravili do vojnou zmietanej Ukrajiny, presahuje 220 ton,“ priblížil dobrovoľník Vladimír Benč, ktorý takmer v týždenných intervaloch cestuje do rôznych častí Ukrajiny.Objem pomoci však podľa jeho slov klesá. „Kým v roku 2022 sme doručili viac ako 130 ton, v roku 2023 sme zorganizovali 24 výjazdov s celkovým počtom 64 dodávok do 3,5 ton v celkovom objeme cez 88 ton. Pomoc je doručovaná našim ukrajinským partnerom, ktorí ju adresne distribuujú hlavne v malých obciach na východe Ukrajiny, ale podporujeme aj viaceré nemocnice, sirotince, či dočasné ubytovne pre vnútorných presídlencov,“ uviedol Benč. Dodal, že v pomoci plánujú pokračovať aj naďalej.Humanitárna pomoc obsahuje predovšetkým zdravotnícky materiál, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, teplé prikrývky a podobne. OZ Podaj ďalej poskytlo tiež pomoc odídencom, ktorí boli nútení kvôli vojne Ukrajinu opustiť a ostali v Prešove i v blízkom okolí.„Do dnešného dňa sme zabezpečili základné potreby viac ako 5800 ukrajinským odídencom, ktorí vyhľadali našu pomoc. Medzi nich sme rozdelili viac ako 18 ton humanitárnej pomoci, obsahujúcej hygienicky materiál, trvanlivé potraviny či šatstvo,“ uviedla Viera Potášová z OZ Podaj ďalej Prešov, ktoré sa zaoberá materiálnou pomocou ľuďom v ťažkých životných situáciách formou zbierok či dobrovoľníckych aktivít.Výstava, ktorá je situovaná v exteriérovej a interiérovej časti obchodného centra Eperia potrvá do 24. marca.Počas tohto obdobia je taktiež vyhlásená zbierka zameraná na zber materiálnej humanitárnej pomoci, ako sú trvanlivé potraviny, zdravotnícky materiál, lekárničky, ponožky, vitamíny a podobne, ktorú je možné nosiť na zberné miesto do obchodného centra.