Ukrajinská armáda opäť postúpila, jednotky sa posunuli na frontovej línii smerom na Berďansk

24.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda na frontovej línii na juhu krajiny postúpila o ďalších 350 až 1 400 metrov v smere na mesto Berďansk . Oznámilo to v pondelok tlačové centrum Tavrijskej operačno-strategickej skupiny, informuje web Kyiv Independent.„V rámci ofenzívnych operácii Tavrijskej operačno-strategickej skupiny naše úderné jednotky dosiahli čiastočný úspech a pokročili do hĺbky 350 metrov až 1,4 kilometra do nepriateľských línií," povedal hovorca Tavrijskej skupiny Valerij Šeršeň Ukrajinskí vojaci odstraňujú z oblasti míny a úderné jednotky upevňujú novozískané pozície a sú pripravené na ďalšie ofenzívne akcie, dodal Šeršeň.