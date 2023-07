Výcvik pilotov pre stíhačky F-16 sa začne v auguste, mal by potrvať minimálne pol roka

24.7.2023 (SITA.sk) - Výcvik ukrajinských pilotov pre americké stíhačky F-16 sa podľa ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova začne v auguste. Pre televíziu CNN Reznikov zároveň povedal, že tréning bude trvať „minimálne šesť mesiacov“, pričom Ukrajina stále potrebuje pre tieto bojové lietadlá určitú infraštruktúru. Šéf ukrajinského rezortu obrany predpokladá, že piloti na strojoch F-16 by mohli pôsobiť na oblohe Ukrajiny od jari budúceho roka.Na výcviku, ktorý podľa Reznikova pravdepodobne bude v Dánsku a Holandsku a možno aj vo Veľkej Británii a Poľsku, sa intenzívne zúčastnia aj technici. Minister obrany sa vyjadril, že údržba stíhačiek je „vážnou úlohou“. Oleksij Reznikov dodal, že ak by Kyjev mal stíhačky F-16 teraz, „určite“ by pomohli Ukrajine dosahovať väčší pokrok v protiofenzíve.