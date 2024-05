Ukrajinská armáda v niektorých oblastiach charkovského frontu úspešne zatláča ruských vojakov

25.5.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda na fronte pri Charkove na severovýchode krajiny útočnými operáciami zatláča ruských vojakov a v niektorých oblastiach sa jej to darí. Uviedol to v piatok pred polnocou na Facebooku ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.„Na charkovskom fronte sa za uplynulý deň odohralo 13 bojových stretov. Ukrajinskí obrancovia odrazili desať ruských útokov pri obciach Lypci, Tyche a Vovčansk. Boj pri obci Starycia pokračuje. Situácia je pod kontrolou. Ukrajinskí obrancovia okrem toho útočnými operáciami tlačia Rusov naspäť z frontovej línie a v niektorých oblastiach sa im to darí," konštatoval generálny štáb.