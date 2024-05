Traja najvyšší činitelia by mali žiť v štátnom bývaní, podľa Šutaja Eštoka už včera bolo neskoro

Vila pre premiéra

Bezpečnosť a ochrana

25.5.2024 (SITA.sk) - Traja najvyšší činitelia by nemali mať na výber a mali by bývať v štátnom bývaní. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v relácii RTVS Sobotné dialógy.Reagoval tak na potrebu zvýšenej bezpečnosti po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ). Ako však upozornil, tieto nehnuteľnosti sú v súčasnosti v katastrofálnom stave a premiér vilu zatiaľ ani nemá.„Keď som bol ešte v rokoch 2018 a 2020 vedúcim Úradu vlády SR , tak sme riešili aj bývanie pre premiéra SR. Vtedy sme to už mali takmer vyriešené, no potom prišiel Igor Matovič a dostalo sa to na začiatok," uviedol minister s tým, že jeho návrhom bude, aby bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov zabezpečovalo ministerstvo vnútra cez Úrad na ochranu ústavných činiteľov Cieľom podľa jeho slov je, aby to boli bezpečnostne nastavené nehnuteľnosti, ktoré im budú dávať pocit elementárnej bezpečnosti a ochrany.„Z môjho pohľadu už včera bolo neskoro. Musíme ísť postupne, musíme zanalyzovať stav, to je však otázka dní. Želal by som si, aby to v tomto roku bolo aspoň z časti vyriešené. Neviete postaviť prezidentskú vilu zo dňa na deň," dodal minister.