Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. novembra 2025

Ukrajinská armáda vďaka českej zbierke získa dve rakety s doletom nad 3-tisíc kilometrov


Tagy: vojna na Ukrajine

Česká organizácia Darček pre Putina vybrala od darcov 12,5 milióna korún na raketu schopnú zasiahnuť Moskvu či Petrohrad, pomenovanú DANA 1 na počesť zosnulej jadrovej ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_00708 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Česká organizácia Darček pre Putina vybrala od darcov 12,5 milióna korún na raketu schopnú zasiahnuť Moskvu či Petrohrad, pomenovanú DANA 1 na počesť zosnulej jadrovej fyzičky Dany Drábovej. Výrobca však oznámil, že za túto čiastku dodá ukrajinskej armáde dve rakety. Vznikne tak aj DANA 2. Informuje o tom web Novinky.cz.


Rokujeme so spoločnosťou Fire Point, ktorá je výrobcom rakiet Flamingo. Za dohodnutých 12,5 milióna korún nakoniec nevznikne len jedna raketa pomenovaná po Dane Drábovej ale dve," povedal pre Novinky Martin Ondráček z organizácie Darček pre Putina.

Rakety s plochou dráhou letu FP-5 známe pod názvom Flamingo podľa výrobcu Fire Point lietajú len päťdesiat metrov nad zemou a sú schopné preniknúť ruskou protivzdušnou obranou. Ich dostrel presahuje tri tisíc kilometrov. Strela dosahuje rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hlavica váži až 1 150 kilogramov.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská armáda vďaka českej zbierke získa dve rakety s doletom nad 3-tisíc kilometrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO
<< predchádzajúci článok
Vianočný anjel už zdobí veľký kruhový objazd v Poprade, jeho prílet sledovali vyše dve stovky ľudí – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 