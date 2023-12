Ukrajinská armáda žiada zmobilizovať do päťstotisíc vojakov, prezident Zelenskyj zvažuje, ako sa rozhodne

Frontová línia sa ledva pohla

Putin aj Zelenskyj tvrdia svoje

19.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda chce zmobilizovať do 500-tisíc vojakov pre boj proti ruskej agresii.V utorok to na tlačovej konferencii ku koncu roka povedal prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že ozbrojené sily požiadal, aby ešte predtým podrobne vysvetlili svoje plány v tejto „veľmi citlivej záležitosti“ a on sa potom rozhodne, či im vyhovie.Takáto mobilizácia podľa Zelenského vyjde na zhruba 500 miliárd hrivien a medzi ďalšie aspekty, ktoré je potrebné zvážiť, patrí to, či by sa jednotky, ktoré sú v súčasnosti v prvej línii, vystriedali alebo by im po takmer 22 mesiacoch vojny umožnili odísť domov.Podľa štatistík ukrajinského ministerstva obrany mala ukrajinská armáda v októbri takmer 800-tisíc vojakov. To nezahŕňa národnú gardu a ďalšie jednotky, čiže v uniforme je okolo jedného milióna Ukrajincov.Zhruba tisíc kilometrová frontová línia sa tento rok ledva posunula, keď ukrajinská protiofenzíva narazila na silnú ruskú obranu.V zime pohyb vojakov spomaľuje zlé počasie, čiže sa viac kladie dôraz na delostrelectvo, rakety a drony.Ruský vodca Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že ruské sily prevzali iniciatívu na Ukrajine a sú v dobrej pozícii pre nadchádzajúci rok. Zelenskyj zase na konferencii trval na tom, že ruské sily zlyhali v ich úsilí okupovať viac územia Ukrajiny. Agentúra AP pripomína, že tvrdenia o vývoji na bojisku oboch strán sa nedali nezávisle overiť.Zelenskyj v utorok tiež povedal, že Ukrajina dostala dodatočné systémy Patriot a NASAMS, ktoré poskytujú obranu stredného až dlhého dosahu proti ruským raketovým útokom, ale odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti.Systémy pomôžu brániť ukrajinskú elektrickú sieť pred ruskými útokmi počas zimy.Ukrajinský prezident sa zároveň vyjadril, že je presvedčený, že Spojené štáty a Európska únia splnia svoje sľuby poskytnúť Ukrajine väčšiu vojenskú a finančnú podporu v budúcom roku, čo je pre Kyjiv kľúčová otázka v boji proti ruskej invázii.