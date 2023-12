Izraelská armáda rozšíri svoju operáciu v Pásme Gazy do ďalších oblastí, oznámil šéf obrany Gallant

19.12.2023 (SITA.sk) - Izraelská pozemná operácia v Pásme Gazy proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas sa rozšíri do ďalších oblastí.Počas návštevy pohraničia s Pásmom Gazy to povedal izraelský minister obrany Joav Gallant , informuje web The Times of Israel.„Chán Júnis sa stalo novým hlavným mestom teroru. Nepoľavíme tam, kým sa nedostaneme k vysokým predstaviteľom Hamasu,“ povedal minister podľa vyhlásenia zverejneného jeho úradom.Ďalšími oblasťami, do ktorých sa rozšíri operácia izraelskej armády, zrejme myslel stred Pásma Gazy alebo mesto Rafah na juhu.