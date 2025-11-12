|
Streda 12.11.2025
Meniny má Svätopluk
Denník - Správy
12. novembra 2025
Ukrajinská ministerka energetiky pre rozsiahlu korupčnú schému v energetickom sektore rezignovala
Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grynčuková v stredu oznámila, že odstupuje z funkcie. Urobila to krátko po tom, ako prezident
12.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grynčuková v stredu oznámila, že odstupuje z funkcie. Urobila to krátko po tom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na jej odvolanie pre rozsiahlu korupčnú schému v energetickom sektore krajiny.
„Predložila som rezignáciu,“ uviedla Grynčuková na sociálnych sieťach a dodala, že neporušila žiadne zákony. Nie je známe, či Grynčuková v prípade, ktorý sa sústreďuje na obvinenia z úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov, bola obvinená. Vyšetrovatelia ani prokurátori ju neoznačili za osobu, ktorá by z tejto schémy profitovala.
Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) vykonal rozsiahle razie v energetickom sektore krajiny. Úrad uviedol, že po 15-mesačnom vyšetrovaní v spolupráci so Špecializovanou prokuratúrou pre boj proti korupcii bolo vykonaných 70 prehliadok. NABU vyhlásil, že odhalil „zločineckú organizáciu na vysokej úrovni“ založenú na zabezpečovaní provízií zo zmlúv, ktoré uzatváral ukrajinský dodávateľ jadrovej energie Energoatom.
Ukrajinské médiá informovali, že do schémy bol zapojený aj blízky Zelenského spojenec Timur Mindič, spolumajiteľ produkčného štúdia Kvartal 95.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská ministerka energetiky pre rozsiahlu korupčnú schému v energetickom sektore rezignovala © SITA Všetky práva vyhradené.
