Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svätopluk
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. novembra 2025

Ukrajinská ministerka energetiky pre rozsiahlu korupčnú schému v energetickom sektore rezignovala


Tagy: Korupcia ukrajinská energetika Vyšetrovanie

Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grynčuková v stredu oznámila, že odstupuje z funkcie. Urobila to krátko po tom, ako prezident



Zdieľať
cop29_climate_summit_28612 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Grynčuková v stredu oznámila, že odstupuje z funkcie. Urobila to krátko po tom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na jej odvolanie pre rozsiahlu korupčnú schému v energetickom sektore krajiny.


„Predložila som rezignáciu,“ uviedla Grynčuková na sociálnych sieťach a dodala, že neporušila žiadne zákony. Nie je známe, či Grynčuková v prípade, ktorý sa sústreďuje na obvinenia z úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov, bola obvinená. Vyšetrovatelia ani prokurátori ju neoznačili za osobu, ktorá by z tejto schémy profitovala.

Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) vykonal rozsiahle razie v energetickom sektore krajiny. Úrad uviedol, že po 15-mesačnom vyšetrovaní v spolupráci so Špecializovanou prokuratúrou pre boj proti korupcii bolo vykonaných 70 prehliadok. NABU vyhlásil, že odhalil „zločineckú organizáciu na vysokej úrovni“ založenú na zabezpečovaní provízií zo zmlúv, ktoré uzatváral ukrajinský dodávateľ jadrovej energie Energoatom.

Ukrajinské médiá informovali, že do schémy bol zapojený aj blízky Zelenského spojenec Timur Mindič, spolumajiteľ produkčného štúdia Kvartal 95.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská ministerka energetiky pre rozsiahlu korupčnú schému v energetickom sektore rezignovala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia ukrajinská energetika Vyšetrovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaliňáka rozčúlilo tvrdenie, že darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine nevznikla škoda. Hovorí o škandále
<< predchádzajúci článok
Dvojica z kauzy Judáš dostala po dovolaní prokuratúry rovnaké tresty ako predtým

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 