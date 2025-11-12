Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. novembra 2025

Dvojica z kauzy Judáš dostala po dovolaní prokuratúry rovnaké tresty ako predtým


Najvyšší súd SR bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS)



gettyimages 1494529981 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrovi Gašparovičovi a bývalému policajtovi Ladislavovi Vičanovi uložil rovnaké tresty, aké im boli zrušené v rámci úspešného dovolania prokuratúry. Ako pre SITA uviedla hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, odvolací senát v stredu uznal oboch za vinných zo zločinu prijímania úplatku spolupáchateľstvom.

Právoplatné odsúdenie


Gašparovič v tejto súvislosti dostal trest v dĺžke 22 mesiacov väzenia a peňažný trest vo výške 20 000 eur. Pre prípad, že by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest vo výmere 16 mesiacov väzenia. Vičanovi zase najvyšší súd uložil trest odňatia slobody vo výmere 20 mesiacov, ako aj peňažný trest vo výške 16 000 eur. Keby ho nezaplatil, súd určil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 13 mesiacov.

„Odvolanie prokurátora senát zamietol ako nedôvodné,“ uviedla Važanová. Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Tresty odňatia slobody si už dvojica odsúdených odsedela.

Dovolací senát NS SR ešte v januári 2024 vyhovel dovolaniu, ktoré bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry podal v septembri 2022 vo veci právoplatne odsúdenej dvojice. V tejto súvislosti zrušil rozsudok odvolacieho senátu NS SR z marca 2022, ktorým obžalovaným zmiernil tresty uložené prvostupňovým súdom.

Prijímanie úplatku


Dovolací senát totiž skonštatoval, že rozhodnutím odvolacieho súdu došlo k porušeniu zákona v prospech obžalovaných. Odvolací senát NS SR tak bude vo veci musieť rozhodovať opätovne. Bývalá špeciálna prokuratúra dovolanie podala v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou konania dvojice zo strany Najvyššieho súdu SR.

„Samotný skutok svedčil pre záver, že ide o trestný čin prijímania úplatku,“ povedal v januári minulého roku predseda senátu Juraj Kliment. Keďže vec sa vrátila do odvolacieho konania, zrušil zároveň zatykač vydaný na obžalovaného Gašparoviča, ktorý sa vtedy podľa medializovaných informácií nachádzal v Bosne a Hercegovine.

Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v marci 2022 zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uložil v októbri 2021 bývalému šéfovi kontrarozviedky SIS Gašparovičovi a expolicajtovi Vičanovi. Dvojicu ŠTS uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.

Zrušený verdikt


Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie. Gašparovič tak nakoniec dostal právoplatne trest 22 mesiacov väzenia a Vičan 20 mesiacov. Obaja boli zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd uložil Gašparovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-tisíc eur.

Pôvodne Gašparovičovi ŠTS v tejto veci uložil trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a dostal tiež peňažný trest 50-tisíc eur. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral trest 10 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40-tisíc eur. Dvojica sa proti verdiktu odvolala.

Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó. Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.

Gašparovič a Vičan boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš zameranej na korupciu predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Po jeho smrti však stíhanie zastavili. Ďalší obvinení, napríklad bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech, uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy schválili.


Zdroj: SITA.sk - Dvojica z kauzy Judáš dostala po dovolaní prokuratúry rovnaké tresty ako predtým © SITA Všetky práva vyhradené.

