Ukrajinská protiofenzíva „bude maratón a nie šprint“, tvrdí americký minister obrany

2.8.2023 (SITA.sk) -pozoruje, že ukrajinská armáda v rámci protiofenzívy postupuje, ale predpovedá, že to bude náročný a dlhotrvajúci zápas. Povedal to tlačový tajomník Pentagonu brigádny generál Patrick Ryder.„Je to a naďalej to bude ťažký boj" pre ukrajinské ozbrojené sily, konštatoval. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Tlačový tajomník Pentagonu zároveň poukázal na vyjadrenie amerického ministra obrany Lloyda Austina, že „to bude maratón a nie šprint". Washington však podľa ministra obrany „bude pokračovať v podpore Ukrajiny tak dlho, ako to bude nutné".Podľa rezortu obrany Veľkej Británie ukrajinská protiofenzíva prebieha podľa plánu a Kyjev prejavuje náležitú starostlivosť tým, že neposiela veľké množstvo ľudí a západnej techniky cez husté ruské mínové polia.