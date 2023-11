Ukrajinská protiofenzíva prechádza do pozičnej formy, Zalužnyj prirovnal situáciu k prvej svetovej vojne

Vojna prechádza do novej fázy

Môže to prospieť Moskve

2.11.2023 (SITA.sk) - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj uviedol, že niekoľko mesiacov trvajúca ukrajinská protiofenzíva „postupne prechádza do pozičnej formy" a upozornil, že výrazný prienik cez ruské línie je nepravdepodobný.V rozhovore pre časopis The Economist povedal, že napriek predchádzajúcim ukrajinským víťazstvám v protiofenzívnych operáciách v uplynulom roku sa vojna posúva „do novej fázy, do toho, čo v armáde nazývame pozičná vojna". Informuje o tom web Sky News.Zalužnyj priznal, že parita medzi ruskou a ukrajinskou technológiou a taktikou vedie k určitému typu „patovej situácie“ podobnej tej, ktorú sme videli v prvej svetovej vojne.„S najväčšou pravdepodobnosťou nenastane nijaký hlboký a pekný prielom," konštatoval hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a varoval, že pozičná vojna môže prospieť Moskve.Pre zabezpečenie víťazstva Kyjeva je podľa Zalužného kľúčová ukrajinská vzdušná prevaha, prelomenie ruských mínových bariér, zintenzívnenie protiofenzívneho boja, vytváranie a výcvik záloh a budovanie spôsobilostí elektronického boja.