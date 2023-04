Ukrajinská protiofenzíva vyvoláva v Moskve úzkosť. Ruský vojnový bloger naznačil, že môže zničiť oslavy v máji

Priaznivé podmienky na protiofenzívu

Nedostatok jednotnej stratégie

27.4.2023 (SITA.sk) - Očakávaná protiofenzíva ukrajinskej armády vyvoláva v Rusku „úzkosť“. V najnovšej aktualizácii to naznačujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Tí poukazujú na vyhlásenia viacerých ruských predstaviteľov. Mecenáš žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin naznačil obavy zo zlepšujúcich sa poveternostných podmienok, v súvislosti s ktorými sa vyjadril, že umožnia ukrajinským ozbrojeným silám postupovať s plánmi na protiofenzívu.To sa v ostatných dňoch už deje v niektorých častiach Chersonskej a Luhanskej oblasti.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok na tlačovej konferencii v New Yorku zasa označil diskusie o potenciálnych rokovaniach po ukrajinskej protiofenzíve za schizofrenické.Jeden známy ruský vojnový bloger zasa naznačil, že Ukrajinci plánujú protiofenzívu tak, aby zničili oslavy 9. mája v Rusku.ISW tvrdí, že nesúrodá rétorika v ruskom informačnom priestore okolo ukrajinskej protiofenzívy naznačuje nedostatok jednotnej stratégie na riešenie tohto problému.Správa ISW sa tiež odvoláva na vyhlásenia námestníčky ukrajinského ministra obrany Hanny Maľarovej o pokračujúcich ruských snahách vyľudniť okupované územia. Cieľom kampane je podľa nej ľahšie opätovné osídlenie oblastí ľuďmi z Ruska.„Rusko môže dúfať, že dovezie Rusov, aby zaplnili vyľudnené oblasti Ukrajiny s cieľom ďalej integrovať okupované oblasti do Ruska sociálne, administratívne, politicky a ekonomicky, čím sa skomplikujú podmienky pre reintegráciu týchto území do Ukrajiny,“ uviedol ISW.