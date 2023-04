Linhart odmietol všetky ponuky politických strán, rieši šikanózne multi-žaloby „otravinárov“ a už nemá silu ani peniaze

Multi-žaloby "otravinárov"

27.4.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Patrick Linhart odmietol všetky ponuky politických strán, a to z viacerých dôvodov. Ak bude pokračovať v politike, stranu si bude vyberať veľmi opatrne.Zároveň tvrdí, že momentálne sa na ďalšie pokračovanie v politike necíti, pretože mu došla sila, zdravie, nervy a čoskoro príde aj o peniaze, ktoré investuje do právnikov."Na právne služby som minul za tri roky vyše 50-tisíc eur, a to hovorím iba o šikanóznych multi-žalobách "otravinárov" a nezmyselných trestných oznámeniach ako formy zastrašovania a šikanovania. A to iba preto, lebo ako prvý potravinový kritik na Slovensku som si dovolil povedať pravdu a odhaľovať potravinové podvody," uviedol v tlačovej správe.Ako ďalej informoval, zaujíma ho, ako daná politická strana pristupuje k spoločným projektom pre ľudí, ako napr. potravinový Semafor, podpora poľnohospodárov a prvovýrobcov potravín, stravovanie v školách, nemocniciach a domovoch dôchodcov či poriadok na trhoviskách. Ďalším dôvodom je jeho proatlantická orientácia."Som bývalý profesionálny vojak NATO s vyštudovanou vojenskou školou v Žiline. Nehovorím, že som slepý voči agresii USA, ale nie som slepý ani voči agresii Ruska, ktoré chce vymazať Slovensko zo svetovej mapy," vysvetlil.Zároveň sa definuje ako proslovensky a proeurópsky orientovaný človek. "V Európskej únii som strávil polovicu svojho života. Vidím však nedostatky a nie som vďačný Bruselu za to, že si zo Slovenska urobil potravinový kontajner Európy," tvrdí Linhart.