Ukrajinská šermiarka bola diskvalifikovaná, prezident MOV jej však garantoval miestenku na OH 2024

Ponúkla jej alternatívu

Jedinečná výnimka

29.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská šermiarka Olha Charlanová, ktorú vo štvrtok diskvalifikovali z majstrovstiev sveta v šerme v talianskom Miláne po tom, ako nepodala ruku ruskej súperke Anne Smirnovovej, s istotou bude štartovať na OH 2024 v Paríži Medzinárodný olympijský výbor (MOV) udelil 32-ročnej rodáčke z Mykolajiva výnimku a aj v prípade, že sa nekvalifikuje na najbližšiu olympiádu, bude súťažiť v metropole Francúzska.Charlanová po víťazstve v dueli 1. kola nad Smirnovovou síce odmietla podať Ruske ruku, ale ponúkla jej, že si môžu „ťuknúť“ šabľami. Keďže od Smirnovovej nedostala odpoveď, opustila športovisko.Ruska podala protest voči Charlanovej za neprejavenie „rešpektu“ nepodaním ruky, čo sa podľa pravidiel Medzinárodnej šermiarskej federácie (FIE) trestá tzv. čiernou kartou, teda diskvalifikáciou z turnaja.Prezident MOV Thomas Bach v liste Charlanovej uviedol, že „je obdivuhodné, ako zvláda túto neuveriteľne náročnú situáciu". Keďže Ukrajinka prišla o šancu vybojovať si na spomenutom šampionáte miestenku do Paríža, niekdajší olympijský víťaz v šerme Bach jej udelil „jedinečnú výnimku". Charlanová má na konte celkovo štyri cenné kovy spod piatich kruhov, vrátane zlatej medaily z tímovej súťaže šermiarok.Charlanová sa na majstrovstvách sveta zúčastnila deň po tom, ako ukrajinské ministerstvo športu ukončilo bojkot medzinárodných súťaží s účasťou športovcov z Ruska alebo Bieloruska v neutrálnom postavení.Ukrajinský minister športu Vadym Hutcajt sa zastal Charlanovej a zdôraznil, že zo strany Smirnovovej to bola provokácia. Aj ukrajinská tenistka Elina Svitolinová kvitovala rozhodnutie Charlanovej nepodať ruku ruskej súperke. Sama tak nerobí od vypuknutia vojny na Ukrajiny po dueloch s tenistkami z Ruska a Bieloruska. Podľa FIE je trest oprávnený a plne v súlade s pravidlami.