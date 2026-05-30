Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska
Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural. Ukrajinské drony v sobotu ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural.
Ukrajinské drony v sobotu zasiahli tanker a ropný sklad na juhu Ruska, pričom spôsobili požiare, ale podľa miestnych úradov si útoky nevyžiadali žiadne obete.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že v prístave Taganrog neďaleko východnej Ukrajiny a okupovaného Mariupoľa vypukol po zásahu dronu požiar na palube ropného tankera, ktorý sa podarilo uhasiť.
„Únik paliva nebol zaznamenaný. Nie sú obete,“ oznámil na Telegrame. Dodal, že nad regiónom bolo v noci zostrelených približne 50 dronov.
Úrady v susednej Krasnodarskej oblasti informovali, že dronový útok zapríčinil požiar aj na ropnom termináli v meste Armavir, taktiež bez obetí. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural, ktoré spôsobujú Moskve výrazné škody.
Ruské úrady zároveň uviedli, že ukrajinské drony zabili dvoch ľudí v pohraničnej Belgorodskej oblasti, ktorý je pravidelne terčom cezhraničnej paľby.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
