30. mája 2026

Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska


Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural. Ukrajinské drony v sobotu ...



30.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural.


Ukrajinské drony v sobotu zasiahli tanker a ropný sklad na juhu Ruska, pričom spôsobili požiare, ale podľa miestnych úradov si útoky nevyžiadali žiadne obete.

Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že v prístave Taganrog neďaleko východnej Ukrajiny a okupovaného Mariupoľa vypukol po zásahu dronu požiar na palube ropného tankera, ktorý sa  podarilo uhasiť.

„Únik paliva nebol zaznamenaný. Nie sú obete,“ oznámil na Telegrame. Dodal, že nad regiónom bolo v noci zostrelených približne 50 dronov.

Úrady v susednej Krasnodarskej oblasti informovali, že dronový útok zapríčinil požiar aj na ropnom termináli v meste Armavir, taktiež bez obetí. Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnil údery na ropnú infraštruktúru aj hlboko na ruskom území až po Ural, ktoré spôsobujú Moskve výrazné škody.

Ruské úrady zároveň uviedli, že ukrajinské drony zabili dvoch ľudí v pohraničnej Belgorodskej oblasti, ktorý je pravidelne terčom cezhraničnej paľby.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

