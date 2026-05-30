Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Protest proti nadmernému tranzitu uzavrel rakúsku časť kľúčovej európskej diaľnice v okolí Brennerského priesmyku
Hromadný protest proti hluku, znečisťovaniu a dopravným zápcham ...
30.5.2026 (SITA.sk) - Úrady uzavreli časť diaľnice a okolitých ciest pre tranzit od 11.00 do 19.00 h, aby vytvorili priestor pre protestné zhromaždenie.
Hromadný protest proti hluku, znečisťovaniu a dopravným zápcham v sobotu uzavrel jednu z najdôležitejších európskych diaľnic spájajúcich Nemecko a Taliansko, ktorá je súčasťou kľúčového diaľničného spojenia medzi severom a juhom Európy.
Protest je prejavom nespokojnosti obyvateľov Tirolska, ktorý sa dlhodobo sťažujú na tranzitnú dopravu, najmä na kamióny prechádzajúce cez Brennerský priesmyk a celý región.
Úrady uzavreli časť diaľnice a okolitých ciest pre tranzit od 11.00 do 19.00 h, aby vytvorili priestor pre zhromaždenie. Rakúsky automotoklub OeAMTC varoval pred „rozsiahlymi kolónami“ a odporučil vodičom vyhnúť sa Tirolsku.
„Chceme vyslať odkaz Bruselu aj vláde vo Viedni, že takto to už ďalej ísť nemôže,“ povedal pre AFP organizátor Karl Muehlsteiger, starosta obce Gries am Brenner. Podľa neho ide o problém, ktorý sa „vlečie roky“ a pre miestnych je už neúnosný – trpia hlukom, znečistením aj dopravnými zápchami.
Kamiónová doprava cez Brennerský priesmyk prudko vzrástla: vlani ho využilo viac než 2,4 milióna vozidiel, kým v roku 1991 to bolo 900‑tisíc. Rakúsko sa roky sporí s Európskou komisiou (EK), ktorá tvrdí, že zákaz ťažkých nákladných vozidiel by narušil cestnú dopravu v EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Protest proti nadmernému tranzitu uzavrel rakúsku časť kľúčovej európskej diaľnice v okolí Brennerského priesmyku © SITA Všetky práva vyhradené.
Varovanie pred kolónami
Neúnosná situácia
Ukrajinské drony zapálili tanker aj ropný sklad na juhu Ruska
