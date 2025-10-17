|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. októbra 2025
Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu
Na sklad ropy a priemyselný závod Hvardijske na Kryme zaútočili v noci na piatok ukrajinské špeciálne operačné sily. Zasiahli aj sklad palív a mazív a radarovú stanicu. Ako informuje ...
Zdieľať
17.10.2025 (SITA.sk) - Na sklad ropy a priemyselný závod Hvardijske na Kryme zaútočili v noci na piatok ukrajinské špeciálne operačné sily. Zasiahli aj sklad palív a mazív a radarovú stanicu. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
„Jednotky špeciálnych operačných síl použili v noci na 17. októbra útočné drony na údery na viacero nepriateľských cieľov na dočasne okupovanom Kryme. V dôsledku úspešných akcií bol zasiahnutý sklad ropy v obci Hvardijske a priemyselný závod Hvardijske v okrese Saky," konštatoval generálny štáb.
Dodal, že terčom útokov bol aj sklad palív a mazív patriaci ruským ozbrojeným silám v meste Džankoj na severe polostrova Krym a radarová stanica Nebo-U v meste Jevpatorija na západe Krymu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
„Jednotky špeciálnych operačných síl použili v noci na 17. októbra útočné drony na údery na viacero nepriateľských cieľov na dočasne okupovanom Kryme. V dôsledku úspešných akcií bol zasiahnutý sklad ropy v obci Hvardijske a priemyselný závod Hvardijske v okrese Saky," konštatoval generálny štáb.
Dodal, že terčom útokov bol aj sklad palív a mazív patriaci ruským ozbrojeným silám v meste Džankoj na severe polostrova Krym a radarová stanica Nebo-U v meste Jevpatorija na západe Krymu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Finančná správa spúšťa pilot QR platieb
Finančná správa spúšťa pilot QR platieb
<< predchádzajúci článok
Slovenská a ukrajinská vláda podpísali po rokovaní cestovnú mapu. Mier musí byť kľúčovým slovom našej politiky, tvrdí Fico – VIDEO
Slovenská a ukrajinská vláda podpísali po rokovaní cestovnú mapu. Mier musí byť kľúčovým slovom našej politiky, tvrdí Fico – VIDEO