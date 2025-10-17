Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. októbra 2025

Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu


Tagy: Krym Ukrajinské drony vojna na Ukrajine

Na sklad ropy a priemyselný závod Hvardijske na Kryme zaútočili v noci na piatok ukrajinské špeciálne operačné sily. Zasiahli aj sklad palív a mazív a radarovú stanicu. Ako informuje ...



Zdieľať
gettyimages 1186826437 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Na sklad ropy a priemyselný závod Hvardijske na Kryme zaútočili v noci na piatok ukrajinské špeciálne operačné sily. Zasiahli aj sklad palív a mazív a radarovú stanicu. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.


Jednotky špeciálnych operačných síl použili v noci na 17. októbra útočné drony na údery na viacero nepriateľských cieľov na dočasne okupovanom Kryme. V dôsledku úspešných akcií bol zasiahnutý sklad ropy v obci Hvardijske a priemyselný závod Hvardijske v okrese Saky," konštatoval generálny štáb.

Dodal, že terčom útokov bol aj sklad palív a mazív patriaci ruským ozbrojeným silám v meste Džankoj na severe polostrova Krym a radarová stanica Nebo-U v meste Jevpatorija na západe Krymu.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli na Kryme sklady ropy a palív, priemyselný závod a radarovú stanicu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym Ukrajinské drony vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Finančná správa spúšťa pilot QR platieb
<< predchádzajúci článok
Slovenská a ukrajinská vláda podpísali po rokovaní cestovnú mapu. Mier musí byť kľúčovým slovom našej politiky, tvrdí Fico – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 