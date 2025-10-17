Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Meniny má Hedviga
 24hod.sk    Ekonomika

17. októbra 2025

Finančná správa spúšťa pilot QR platieb


Platenie pomocou QR kódov napreduje podľa plánu. Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou ...



mobilna platba 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Platenie pomocou QR kódov napreduje podľa plánu. Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou dokončila vývoj štátnej aplikácie pre QR platby. Riešenie už poskytla finančná správa zadarmo výrobcom kasových systémov a 1. novembra 2025 začne jej pilotné testovanie v uzavretom režime a 15. januára 2026 odštartuje verejný pilot.


Od 1. marca 2026 budú podnikatelia povinní ponúknuť zákazníkom možnosť bezhotovostnej platby pri nákupoch nad jedno euro. Môžu si však sami vybrať, akú formu zvolia. A to platbu kartou, vlastné komerčné riešenie alebo štátnu alternatívu cez QR platby. Zákazníci tak získajú rýchlu a pohodlnú možnosť platby aj tam, kde to doteraz nebolo možné. Napríklad na trhoch, v stánkoch či malých prevádzkach.

QR platby predstavujú spôsob, ako zákazník zaplatí svojím smartfónom bez potreby využitia platobného terminálu. Mechanizmus funguje tak, že registračná pokladnica vygeneruje unikátny QR kód, ktorý zákazník naskenuje mobilom. Platba sa automaticky predvyplní a po potvrdení zaplatí. Systém využíva šifrovacie protokoly a notifikácie cez nový štátny systém Notifikátor okamžitých platieb (NOP). Ten zabezpečí okamžité potvrdenie o úhrade. Peniaze sú na účte obchodníka pripísané počas niekoľkých sekúnd.


Zdroj: SITA.sk - Finančná správa spúšťa pilot QR platieb © SITA Všetky práva vyhradené.

