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03. júna 2026

Ukrajinské drony zasiahli Petrohrad krátko pred otvorením prestížneho ekonomického fóra


Tagy: Petrohrad Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Terčom útokov boli energetické a vojenské objekty pred začiatkom podujatia, na ktorom vystúpi aj šéf Kremľa Vladimir Putin.



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russia_drone_attack_544_4 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Terčom útokov boli energetické a vojenské objekty pred začiatkom podujatia, na ktorom vystúpi aj šéf Kremľa Vladimir Putin.

Ukrajinské drony zasiahli v stredu nadránom energetické a vojenské objekty v Petrohrade práve v čase začiatku Medzinárodného ekonomického fóra. Informovali o tom ruské aj ukrajinské úrady.


Na trojdňové fórum, ktoré sa kedysi považovalo za hlavné podujatie Ruska na prilákanie západných investorov, má pricestovať približne 20-tisíc hostí zo 130 krajín. V piatok na ňom vystúpi aj ruský prezident Vladimir Putin.



Zasiahli ropný terminál


Gubernátor Petrohradu Alexander Beglov uviedol, že poškodených bolo „niekoľko“ infraštruktúrnych objektov, pri útokoch však nikto nezahynul.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že drony zasiahli petrohradský ropný terminál aj vojenskú základňu Kronštadt. Kyjev označuje podobné útoky na ciele hlboko v ruskom tyle za „diaľkové sankcie“.


„Ukrajinský plán diaľkových sankcií sa realizuje presne tak, ako treba, aby sa priblížil mier,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti, kde zverejnil aj video horiaceho ropného skladu.


Útoky prinútili petrohradské letisko na niekoľko hodín prerušiť prevádzku.



Delegáti boli na ceste


Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že cieľom operácie bolo narušiť priebeh ekonomického fóra. Poradca ukrajinského ministra obrany Serhij Sternenko zverejnil video delegátov smerujúcich na podujatie, nad ktorým bol viditeľný čierny dym po útokoch.



Útoky prišli deň po masívnom ruskom raketovom a dronovom bombardovaní Ukrajiny, pri ktorom zahynulo najmenej 23 ľudí.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zasiahli Petrohrad krátko pred otvorením prestížneho ekonomického fóra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Petrohrad Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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