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03. júna 2026
Mladá vodička vo vysokej rýchlosti narazila priamo do stromu, vážna nehoda sa stala v Bratislave – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda
Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky. Po náraze mladej vodičky do stromu v bratislavskom Novom Meste sa zranilo päť osôb. ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky.
Po náraze mladej vodičky do stromu v bratislavskom Novom Meste sa zranilo päť osôb. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 2. júna krátko pred 23:00 na Ceste na Kamzík v smere do centra mesta.
Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu.
„V dôsledku nárazu utrpelo celkovo päť osôb nachádzajúcich sa v tom čase vo vozidle zranenia rôzneho rozsahu, všetky osoby boli prevezené do nemocníc," uviedol hovorca. Vyšetrovaním presných príčin a okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali, sa zaoberá policajný vyšetrovateľ.
Zdroj: SITA.sk - Mladá vodička vo vysokej rýchlosti narazila priamo do stromu, vážna nehoda sa stala v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po náraze mladej vodičky do stromu v bratislavskom Novom Meste sa zranilo päť osôb. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 2. júna krátko pred 23:00 na Ceste na Kamzík v smere do centra mesta.
Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu.
„V dôsledku nárazu utrpelo celkovo päť osôb nachádzajúcich sa v tom čase vo vozidle zranenia rôzneho rozsahu, všetky osoby boli prevezené do nemocníc," uviedol hovorca. Vyšetrovaním presných príčin a okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali, sa zaoberá policajný vyšetrovateľ.
Zdroj: SITA.sk - Mladá vodička vo vysokej rýchlosti narazila priamo do stromu, vážna nehoda sa stala v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda
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