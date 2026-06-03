Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Karolína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. júna 2026

Mladá vodička vo vysokej rýchlosti narazila priamo do stromu, vážna nehoda sa stala v Bratislave – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda

Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky. Po náraze mladej vodičky do stromu v bratislavskom Novom Meste sa zranilo päť osôb. ...



Zdieľať
nehoda 676x485 3.6.2026 (SITA.sk) - Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky.


Po náraze mladej vodičky do stromu v bratislavskom Novom Meste sa zranilo päť osôb. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 2. júna krátko pred 23:00 na Ceste na Kamzík v smere do centra mesta.

Podľa polície 18-ročná vodička Seatu pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V dôsledku nárazu utrpelo celkovo päť osôb nachádzajúcich sa v tom čase vo vozidle zranenia rôzneho rozsahu, všetky osoby boli prevezené do nemocníc," uviedol hovorca. Vyšetrovaním presných príčin a okolností, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali, sa zaoberá policajný vyšetrovateľ.


Zdroj: SITA.sk - Mladá vodička vo vysokej rýchlosti narazila priamo do stromu, vážna nehoda sa stala v Bratislave – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajinské drony zasiahli Petrohrad krátko pred otvorením prestížneho ekonomického fóra
<< predchádzajúci článok
Iránsky dron zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte, krajina prerušila leteckú dopravu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 