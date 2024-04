Ukrajinské námorné drony dopravia tonu výbušnín na tisíc kilometrov, môžu udrieť takmer kdekoľvek v Čiernom mori

Nové generácie dronov

Predtým nemali alternatívu

15.4.2024 (SITA.sk) - Modernizované ukrajinské drony dokážu dopraviť takmer tonu výbušnín na vzdialenosť tisíc kilometrov.Ako referuje web Suspiľne, povedal to hovorca Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Artem Dechťarenko.Súčasný dron Sea Baby sa podľa zástupcu SBU líši od predchádzajúceho modelu vzhľadom a technickými vlastnosťami a je tiež schopný dopraviť takmer tonu výbušnín na vzdialenosť tisíc kilometrov. "To znamená, že SBU môže dosiahnuť cieľ takmer kdekoľvek v Čiernom mori."Dechťarenko neprezradil všetky technické charakteristiky. Poznamenal však, že ide o „nové generácie bezpilotných lietadiel“, na ktorých zlepšení spoločne pracujú experti SBU, ministerstva vnútra a ďalší vývojári.Podľa Dechťarenka v roku 2022 neexistovala vo svete alternatíva k námorným útočným dronom SBU. Existujúce západné bezpilotné lietadlá boli veľké, ale nemanévrovateľné, navyše ich mohli ľahko odhaliť „nepriateľské radary“."Dnes dron v hodnote 8,5 milióna hrivien zničí nepriateľskú vojnovú loď v hodnote niekoľkých desiatok miliónov dolárov,“ povedal Dechťarenko, podľa ktorého tieto drony zasiahli už 11 ruských lodí a tiež Krymský most.